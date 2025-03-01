شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نقص المعلومات وارتفاع الوفيات.. علماء يحذرون من عواقب طرد 800 خبير مناخ والان مع تفاصيل الخبر

حذر العلماء من أن إقالة إدارة ترامب المفاجئة لمئات من خبراء الأرصاد الجوية والمناخ في الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي من شأنها أن تحد من أبحاث المناخ المهمة وقد تؤدي إلى وفيات يمكن الوقاية منها أثناء الأحداث الجوية المتطرفة والكوارث ذات الصلة.

وتم فصل أكثر من 800 موظف في معظم أقسام الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) وهي وكالة فيدرالية أمريكية رائدة في مجال أبحاث المناخ تقدم توقعات الطقس في الوقت المناسب للجمهور مجانًا ، وبدأت عمليات تسريح الجماعية بعد ظهر يوم الخميس 27 فبراير، واستهدفت التخفيضات الموظفين التجريبيين، وهو مصطلح يشير إلى الموظفين الجدد في فترات تجريبية تستمر من عام إلى عامين بالإضافة إلى العمال الفيدراليين طويلي الأمد الذين انتقلوا مؤخرًا إلى مناصب جديدة ، ومع الحماية المدنية المحدودة، يسهل إنهاء عمل هؤلاء الموظفين، وتعد عمليات التسريح جزءًا من جهد أوسع نطاقًا من قبل إدارة البيت الأبيض الجديدة لتقليص القوى العاملة الفيدرالية، والتي تقودها وزارة كفاءة الحكومة (DOGE) مع الرئيس التنفيذي لشركة SpaceX إيلون ماسك على رأسها.

وقال خوان ديليت باريتو من اتحاد العلماء المعنيين (UCS)، وهي منظمة غير ربحية أسسها علماء وطلاب في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT)، في بيان : "إن تدمير المؤسسة العلمية الأساسية في البلاد، حتى مع تفاقم تأثيرات تغير المناخ المكلفة والقاتلة والأحداث الجوية المتطرفة، يتعارض مع المنطق والحس السليم والمسؤولية المالية ". "

ويتم استخدام بيانات وعلوم الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي بشكل روتيني من قبل خبراء الأرصاد الجوية والبحارة والمزارعين ومستجيبي الطوارئ والشركات والأشخاص العاديين في جميع أنحاء البلاد".

ومن بين الذين تم فصلهم من الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي خبراء الأرصاد الجوية في هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الذين يقدمون توقعات محلية، وهي الخطوة التي يحذر العديد من العلماء من أنها ستعيق التنبؤ بالعواصف الشديدة والزلازل وتوصيل التحذيرات في الوقت المناسب ، وهي التحذيرات التي يعتمد عليها الناس والصناعات في جميع أنحاء البلاد.

وقد يؤدي هذا في النهاية إلى ترك الولايات المتحدة أقل استعدادًا مما كانت عليه لأنماط الطقس المتطرفة المتزايدة الناجمة عن تغير المناخ .

وكتب عالم المناخ دانييل سوين من جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس في منشور على موقع X : "سيكون هناك أشخاص يموتون في أحداث الطقس المتطرفة والكوارث ذات الصلة، ولم يكن من الممكن أن يموتوا لولا ذلك"، إن عمليات التسريح من العمل في الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي "قصيرة النظر بشكل مذهل، وستتسبب في نهاية المطاف في إحداث جرح ذاتي كبير للسلامة العامة للأميركيين ومرونة الاقتصاد الأميركي في مواجهة الكوارث المرتبطة بالطقس والمناخ".

وبحلول أواخر يوم الخميس، بدأت مكاتب NWS وNOAA في تقليص الخدمات مستشهدة بنقص الموظفين، و أعلن مقر NWS عن تعليق إطلاق بالونات الطقس في كوتزبيو، ألاسكا والتي تنطلق عادة مرتين في اليوم لجمع البيانات الأولية المستخدمة في تحسين نماذج التنبؤ بالطقس إلى أجل غير مسمى .

وأعلنت محطة ميدانية في ميشيجان أجرت أبحاثًا في منطقة البحيرات العظمى أن وجودها على وسائل التواصل الاجتماعي سيأخذ فترة توقف غير محددة.