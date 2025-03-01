شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أفضل الطرق لتقليل استهلاك بطارية هاتفك في نهار رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع زيادة الاعتماد على الهواتف الذكية في حياتنا اليومية، يصبح الحفاظ على عمر البطارية أمرًا ضروريًا، خاصة خلال النهار عندما لا يكون الشحن متاحًا دائمًا، وفي رمضان، قد تحتاج إلى الحفاظ على بطارية هاتفك لأطول فترة ممكنة، سواء لمتابعة مواقيت الصلاة، أو قراءة القرآن، أو البقاء على اتصال بأحبائك، وفيما يلى مجموعة من الطرق الفعالة لتقليل استهلاك البطارية وإطالة عمرها خلال النهار.

1. تقليل سطوع الشاشة وتفعيل الوضع الداكن

الشاشة هي واحدة من أكثر مكونات الهاتف استهلاكًا للطاقة. لضمان توفير البطارية، قم بخفض مستوى السطوع يدويًا أو تفعيل "السطوع التلقائي" الذي يضبط الإضاءة بناءً على الإضاءة المحيطة، كما أن استخدام الوضع الداكن (Dark Mode) على التطبيقات المدعومة يوفر طاقة إضافية، خاصة على الهواتف ذات شاشات OLED.

2. تفعيل وضع توفير الطاقة

تحتوي معظم الهواتف الحديثة على أوضاع لتوفير الطاقة، مثل "وضع الطاقة المنخفضة" على هواتف iPhone و"وضع توفير البطارية" على أجهزة Android، عند تفعيل هذا الخيار، يتم تقليل استهلاك المعالج، وتعطيل التطبيقات التي تعمل في الخلفية، وتقليل معدل تحديث الشاشة، مما يساعد في إطالة عمر البطارية.

3. تعطيل ميزات الاتصال غير الضرورية

عند عدم الحاجة إلى الإنترنت، قم بإيقاف تشغيل Wi-Fi وبيانات الهاتف والبلوتوث. كما يمكنك استخدام وضع الطيران إذا كنت لا تحتاج إلى إجراء مكالمات لفترة من الوقت، مما يقلل بشكل كبير من استنزاف البطارية.

4. تقليل عدد الإشعارات وتحديث التطبيقات في الخلفية

كل إشعار يتطلب تشغيل الشاشة واستهلاك جزء من الطاقة. قم بتعطيل الإشعارات غير الضرورية من التطبيقات التي لا تحتاجها خلال النهار، كما يمكنك تقييد تحديث التطبيقات في الخلفية عبر إعدادات الهاتف، مما يمنع بعض التطبيقات من استهلاك البطارية حتى عند عدم استخدامها.

5. استخدام التطبيقات الخفيفة وإصدارات الويب

تطبيقات مثل Facebook وTwitter وInstagram تستهلك الكثير من الطاقة عند تشغيلها باستمرار، بدلاً من ذلك، يمكنك استخدام النسخ الخفيفة من التطبيقات مثل Facebook Lite أو Twitter Lite، أو تصفحها عبر المتصفح بدلًا من التطبيق الأساسي، مما يقلل من استهلاك البطارية.

6. إيقاف تشغيل خدمات تحديد الموقع (GPS)

تطبيقات مثل الخرائط وخدمات التوصيل تعتمد على GPS، مما يستهلك قدرًا كبيرًا من الطاقة، إذا لم تكن بحاجة إلى تحديد الموقع، قم بإيقاف تشغيل GPS أو ضبطه على "الاستخدام فقط عند الحاجة" عبر إعدادات الموقع.

7. الحد من استخدام التطبيقات الثقيلة

تطبيقات مثل الألعاب والفيديوهات تستهلك بطارية بسرعة كبيرة. حاول تقليل استخدامها خلال النهار أو خفض جودة الفيديو عند المشاهدة لتوفير الطاقة. يمكنك أيضًا استخدام وضع "توفير البيانات" في تطبيقات الفيديو مثل YouTube لتقليل الاستهلاك.

8. تجنب درجات الحرارة المرتفعة

الحرارة تؤثر سلبًا على أداء البطارية وتقلل من عمرها. تجنب تعريض الهاتف لأشعة الشمس المباشرة أو وضعه في أماكن ساخنة مثل داخل السيارة، حيث يؤدي ارتفاع درجة الحرارة إلى استهلاك البطارية بشكل أسرع.

9. إيقاف الاهتزازات غير الضرورية

ميزة الاهتزاز عند تلقي الإشعارات أو أثناء الكتابة تستهلك المزيد من الطاقة مقارنةً بالنغمات العادية. إذا لم تكن بحاجة إليها، قم بتعطيلها عبر الإعدادات لتوفير جزء من البطارية.

10. تحديث نظام التشغيل والتطبيقات

تحديثات النظام والتطبيقات غالبًا ما تحتوي على تحسينات لأداء البطارية. احرص على تحديث هاتفك بانتظام للاستفادة من التحسينات الجديدة التي تقلل من استهلاك الطاقة.