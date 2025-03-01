تكنولوجيا: سلسلة Xiaomi Poco F7 تقترب من الإطلاق لكن قد تفتقد ميزة مهمة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تتزايد التسريبات حول سلسلة POCO F7، ويبدو أن شاومي تستعد أخيرًا لإطلاق الأجهزة الجديدة عالميًا، حيث كشف تسريب حديث عن اقتراب موعد الإعلان الرسمي.

وفقًا للمسرب Yogesh Brar، تستعد شاومي للكشف عن هاتفي POCO F7 Pro وPOCO F7 Ultra خلال حدث عالمي قريبًا. ورغم أن التسريب لم يحدد موعد الإطلاق بدقة، إلا أن تقارير أخرى تشير إلى أن الهواتف قد تصل بحلول نهاية مارس.

وإذا صحّت هذه المعلومات، فسيكون ذلك مبكرًا مقارنة بالجدول الزمني المعتاد، حيث إن الهاتف الوحيد في السلسلة الذي تم إطلاقه في مارس كان POCO F3، بينما وصلت الإصدارات الأخرى عادةً في مايو.

ومن اللافت أن التسريبات تذكر فقط طرازي POCO F7 Pro وPOCO F7 Ultra، دون الإشارة إلى POCO F7 الأساسي، مما يثير التكهنات حول احتمالية غيابه عن التشكيلة. وإذا حدث ذلك، فلن تكون هذه سابقة، حيث سبق أن تخطت شاومي إطلاق إصدار الفانيليا عندما كشفت عن POCO F2 Pro فقط في عام 2019.

ورغم ذلك، كشفت قوائم سابقة في قاعدة بيانات شاومي عن أرقام طرازات خاصة بإصدارات عالمية وهندية لهاتف POCO مستند إلى Redmi Turbo 4 Pro.

وبينما كان يُعتقد في البداية أن هذا الجهاز هو POCO F7، يبدو أن الأمور قد تتغير، وربما يحمل اسمًا مختلفًا في نهاية المطاف.

المصدر