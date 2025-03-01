تكنولوجيا: أبل تكشف سبب غياب MagSafe عن iPhone 16e

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت أبل هاتف iPhone 16e بتنازلات عدة بهدف جعله أكثر تكلفة، حيث يفتقد بعض الميزات المتوفرة في iPhone 16 الأعلى سعرًا، مثل الشاشة الأكثر سطوعًا، وتصميم الجزيرة الديناميكية، والكاميرا فائقة الاتساع، وزر الحركة، وتقنية MagSafe.

منذ إطلاق iPhone 12، وفّرت MagSafe لهواتف أبل إمكانية الشحن اللاسلكي بقدرة تتراوح بين 15 و25 واط، بالإضافة إلى دعم مجموعة متنوعة من الإكسسوارات المبتكرة، مثل Leica Lux Grip.

لكن في iPhone 16e، لم تُضف أبل حلقة المغناطيس الخاصة بـ MagSafe، مما يجعل الهاتف يدعم الشحن اللاسلكي حتى 7.5 واط فقط.

وفي حديث مع Daring Fireball، أوضح ممثلو أبل سبب استبعاد MagSafe من الجهاز، مشيرين إلى أن معظم الفئة المستهدفة تفضل الشحن السلكي ولن تعتمد كثيرًا على الشحن اللاسلكي. وحتى في حال استخدامهم له، فإن سرعة الشحن قد لا تكون ذات أهمية كبيرة لهم. ورغم ذلك، لم تحدد أبل بوضوح من هم المستخدمون المستهدفون بـ iPhone 16e.

قد يكون غياب ميزات مثل MagSafe والجزيرة الديناميكية أيضًا خطوة لدفع العملاء نحو شراء الطرازات الأعلى سعرًا. ومع ذلك، لا يزال بإمكان مستخدمي iPhone 16e إضافة حلقة مغناطيسية من خلال غطاء حماية مخصص، مما يتيح لهم الاستفادة من الملحقات مثل الحوامل المغناطيسية أو قبضة الكاميرا.

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