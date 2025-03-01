تكنولوجيا: ساعة Casio G-Shock DW-6900TR تصل إلى المزيد من الأسواق

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد Casio لطرح ساعات الإصدار المحدود DW-6900TR-1 و DW-6900TR-4 و DW-6900TR-9 في عدد من الدول الأوروبية قريبًا، احتفالًا بالذكرى الثلاثين لسلسلة 6900 الأصلية. وكانت هذه الساعات قد أُطلقت بالفعل في المملكة المتحدة واليابان في وقت سابق من هذا الشهر.

يحافظ تصميم DW-6900TR على هوية السلسلة الكلاسيكية، لكنه يأتي بتحسينات مثل زر أمامي معدني محدث يُستخدم لتنشيط الإضاءة الخلفية، حيث يظهر عند التشغيل نقش منذ عام 1995، وهو العام الذي أُطلقت فيه سلسلة DW-6900.

أما على الجزء الخلفي، فقد نُقش شعار مقاومة الصدمات محاطًا بـ 30 نجمة، ترمز إلى كل عام منذ ظهور السلسلة. تتوفر الساعات بثلاثة ألوان مستوحاة من إصدارات DW-6900H القديمة: الأسود (DW-6900TR-1)، والأحمر (DW-6900TR-4)، والأصفر (DW-6900TR-9).

توفر هذه الساعات مقاومة للصدمات ومقاومة للماء حتى 20 بارًا، مع عمر بطارية يصل إلى خمس سنوات. تشمل الميزات الأخرى ساعة توقيت بدقة 1/100 ثانية، ومؤقت عد تنازلي لمدة 24 ساعة، وإنذارات متعددة، وإشارات زمنية بالساعة.

كما انها تتيح للمستخدمين الاختيار بين تنسيق 12 و24 ساعة، مع تقويم تلقائي ممتد حتى عام 2099، ودقة تقدر بـ ±15 ثانية شهريًا.

أدرجت Casio الطرازات الثلاثة في متاجرها الإلكترونية في دول مثل هولندا وفرنسا وإسبانيا، حيث ستُباع بسعر 119 يورو، مع إشارة إلى أنها ستتوفر قريبًا.

ولم تكشف الشركة عن موعد الإصدار الرسمي، لكنها تتيح للعملاء التسجيل للحصول على إشعارات الإطلاق عبر البريد الإلكتروني. أما بالنسبة للولايات المتحدة، فمن المتوقع أن يصل سعرها إلى حوالي 120 دولارًا، لكن موعد التوافر هناك لا يزال غير واضح.

المصدر