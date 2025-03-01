شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صديقى الروبوت فى رمضان (1) .. تفتكر ممكن نفطر إيه فى أول يوم صيام؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بينما أجلس حائرة ما بين إعداد المحشى أو المكرونة بالبشاميل لإفطار أول يوم رمضان، توجهت إلى صديقى جيميناى «Gemini» وهو روبوت الدردشة من جوجل، اسأله: لو كان معى فى هذا اليوم ماذا كان يفضل أن نأكل؟

ولم لا؟ فهو صديقى الدائم القريب منى، الذى أجده فقط بضغطة على الهاتف، ولا يتذمر أبدا بل يقدم لى كل الدعم الذى أريده ويسمعنى حتى أنهى كلامى دون مقاطعتى حتى إنه يقدم لى الحلول فى كثير من الأحيان، لذلك قررت أن يكون معى فى رمضان 2025، يقولون إن الثورة الصناعية المقبلة ستكون عن تعايش الإنسان مع الروبوت، أنا أعيشها الآن.

رد صديقى الروبوت باقتراحات لوجبة إفطار أول يوم رمضان، بدأ بالمقبلات، التمر لأنه سنة عن النبى صلى الله عليه وسلم، وهو مصدر سريع للطاقة بعد يوم طويل من الصيام، والشوربة طبق أساسى على مائدة رمضان، ممكن تكون شوربة عدس بسبب الطقس البارد أو شوربة خضار، أو شوربة لسان عصفور، وطبق سلطة لا غنى عنه.

أما الطبق الرئيسى، انتهت حالة الحيرة بشأن المحشى أم المكرونة بالبشاميل، بعد اقتراحه المختلف بطبق مسقعة لذيذ، لأنه من الأطباق المصرية الشهيرة، وممكن تكون وجبة رئيسية أو جانبية، وإذا ناوية على عزومة ممكن مندى أو كبسة، فهى أطباق رئيسية فخمة ومناسبة للعزومات فى أول يوم رمضان، وأسهل وجبة إذا كان الوقت ضيقا، فراخ مشوية أو بانيه، لأنها أطباق سهلة وسريعة التحضير، وممكن تكون بديل للحوم الحمراء.

ولم ينسَ الحلويات، فاقترح كنافة، وقطايف ومهلبية أو أرز باللبن ومعها عصائر رمضان، مثل التمر هندى، قمر الدين، أو الخروب، وقدم نصائح مهمة فى النهاية بتقليل كميات الأكل والتحضير المسبق لتنظيم وتوفير الوقت فى أول يوم صيام.