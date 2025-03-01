تكنولوجيا: اول عملية تفكيك لهاتف Xiaomi 15 Ultra تكشف أسرار الهاتف الرائد الجديد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد أقل من 24 ساعة من الإطلاق الرسمي في الصين، قامت Wekihome بتفكيك هاتف Xiaomi 15 Ultra، مما أتاح نظرة مبكرة على مكوناته الداخلية. رغم أن شاومي لم تطرح الهاتف عالميًا بعد، إلا أن التفكيك يكشف تفاصيل تصميمه الداخلي، خاصةً ما يكمن خلف وحدة الكاميرا الضخمة.

عملت شاومي على تسليط الضوء على كاميرا التقريب الجديدة بدقة 200 ميجابكسل، التي تعتمد على مستشعر Samsung ISOCELL HP9، إلا أن Wekihome مضت إلى أبعد من ذلك بمقارنة جميع مستشعرات الكاميرا داخل الهاتف مع الجيل السابق.

وتؤكد المقارنة أن شاومي تخلت عن فتحة العدسة المتغيرة التي كانت تتراوح بين f/1.63 و f/4.0 في الإصدار السابق، واستبدلتها بفلتر زجاجي جديد تقول الشركة إنه يقلل الانعكاسات بشكل أفضل.

شهدت اللوحة الرئيسية أيضًا تغييرًا ملحوظًا، حيث ازداد حجمها لاستيعاب مستشعر التقريب الجديد، وامتدت لتشغل نصف مساحة الهاتف تقريبًا. ورغم هذه التحسينات، لا يزال هاتف Xiaomi 15 Ultra صعب الإصلاح بسبب استخدام عدد كبير من البراغي والمثبتات البلاستيكية والغراء.

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