تكنولوجيا: الجهاز اللوحي OnePlus Pad 3 قد يصل بشحن أسرع وبطارية أكبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد Oppo لإطلاق Pad 4 Pro كأحدث جهاز لوحي رئيسي لها في الصين خلال أبريل 2025، ومن المتوقع أن يصل إلى الأسواق العالمية لاحقًا تحت علامة OnePlus التجارية.

إذا تحقق ذلك، فقد يحمل الاسم OnePlus Pad 3، ليكون الخليفة الحقيقي للجهاز اللوحي الحالي OnePlus Pad 2، والذي يعمل بمعالج Snapdragon 8 Gen 3.

من المتوقع أن يأتي Pad 3 بترقية كبيرة في المعالج، حيث سيعتمد على Snapdragon 8 Elite، إلى جانب تحسينات في سرعة الشحن.

بينما يدعم Pad 2 شحنًا سريعًا بقوة 67 واط، تشير التسريبات إلى أن Pad 3 Pro سيعتمد على تقنية شحن بقدرة 100 واط، مما يجعله أحد أسرع الأجهزة اللوحية شحنًا في السوق.

بالإضافة إلى ذلك، يُقال إن الجهاز سيحتوي على بطارية أكبر بسعة تتجاوز 10000 مللي أمبير، مقارنة ببطارية Pad 2 التي تبلغ 9510 مللي أمبير في الساعة.

ورغم أن هذه الزيادة أقل وضوحًا مقارنة ببطارية OnePlus 13 التي تبلغ 6000 مللي أمبير في الهاتف الذكي، إلا أنها قد توفر عمر بطارية محسّنًا لجهاز بهذا الحجم.

تشير التقارير أيضًا إلى أن Pad 3 Pro قد يأتي بإصدار آخر يعمل بمعالج MediaTek Dimensity 9400 أو 9400+، كترقية مباشرة لمعالج Dimensity 9000 الذي اعتمد عليه OnePlus Pad الأول.

من المحتمل أن تختلف شاشات الجهازين، حيث قد يحصل أحدهما على شاشة OLED بينما يعتمد الآخر على شاشة LCD، لكن التفاصيل لا تزال غير مؤكدة.

وأخيرًا، يُشاع أن كلا الجهازين سيأتيان بمستشعر بصمة جانبي، بالإضافة إلى مستشعرات عمق ضمن الكاميرا الأمامية، والتي قد تحسن من دقة التعرف على الوجه.

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