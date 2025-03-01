شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إنستجرام يؤجل إطلاق تطبيق المونتاج الجديد "Edits" والان مع تفاصيل الخبر

أجلت انستجرام إطلاق تطبيقها لتحرير الفيديو Edits، فعلى الرغم من أن الشركة كانت قد وعدت بإطلاق التطبيق الجديد في 13 مارس، يبدو الآن أنه سيتم إصداره بعد ذلك.

تقول صفحة الطلب المسبق على App Store لتطبيق المونتاج Edits الجديد أنه من المتوقع إطلاق محرر الفيديو في 31 مارس 2025 أي بعد أسبوعين من التاريخ الأصلي.

تم الإعلان عن Edits من جانب الرئيس التنفيذي لشركة انستجرام آدم موسيرى، الذي وصف التطبيق بأنه أداة للأشخاص "المتحمسين لصنع مقاطع الفيديو" باستخدام هواتفهم.

سيسمح Edits للمستخدمين بقص مقاطع الفيديو، ودمج مقاطع متعددة، وإضافة الأصوات والتعليق الصوتي، وإنشاء ترجمات.

سيحتوي التطبيق أيضًا على خيارات لتسجيل مقاطع الفيديو مباشرة منه، مع إعدادات الدقة ومعدل الإطارات وملف تعريف الألوان.

وتقول ميتا إن Edits سيسمح للمستخدمين بتصدير مقاطع الفيديو إلى منصات أخرى بدون علامة مائية.