شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصيام الرقمي.. كيف تقلل من استخدام هاتفك وتستثمر وقتك في رمضان؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد رمضان هو شهر التأمل والتقرب إلى الله، وهو أيضًا فرصة ذهبية لمراجعة عاداتنا اليومية وإعادة ترتيب أولوياتنا، وبينما نصوم عن الطعام والشراب، لماذا لا نجرب الصيام عن الانشغال الرقمي أيضًا؟، ففي عصر الهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي، أصبح من الصعب قضاء يوم دون تفقد الهاتف عشرات المرات، ومع ذلك، فإن الاستخدام المفرط للهاتف قد يسرق منا وقتًا ثمينًا يمكن استثماره في العبادات، والجلوس مع العائلة، أو حتى العناية بالنفس.

وفيما يلى نعرض كيفية تقليل استخدام الهاتف خلال رمضان والاستفادة القصوى من الوقت في ما يفيد:

ما هو الصيام الرقمي ولماذا تحتاج إليه؟

الصيام الرقمي هو تقليل أو الامتناع عن استخدام الأجهزة الإلكترونية لفترة محددة، بهدف استعادة التوازن في الحياة، وتقليل التشتت، والتركيز على الأمور الأهم. خلال رمضان، يمكن أن يساعدك الصيام الرقمي على:

- التركيز على العبادات مثل الصلاة، وقراءة القرآن، والأذكار.

- تقليل التشتت أثناء العمل أو الدراسة.

- تحسين جودة النوم وتقليل الإرهاق.

- قضاء وقت أكثر مع العائلة والأصدقاء بدلاً من التفاعل الافتراضي.

كيف تقلل من استخدام الهاتف في رمضان؟

1. تحديد وقت معين لاستخدام الهاتف

- بدلًا من حمل الهاتف طوال اليوم، حدد أوقاتًا ثابتة لاستخدامه، مثل:

- بعد الإفطار بـ30 دقيقة للرد على الرسائل الضرورية.

- فترة قصيرة بعد التراويح لتفقد الأخبار أو وسائل التواصل.

- قبل النوم بـ15 دقيقة لاستخدام تطبيقات إسلامية مثل القرآن الكريم أو الأذكار.

2. استخدام مؤقتات التطبيقات

معظم الهواتف الحديثة توفر ميزة تحديد وقت الاستخدام، مثل:

Screen Time على iPhone.

Digital Wellbeing على Android.

يمكنك ضبط هذه الأدوات لتقليل وقتك على التطبيقات المشتتة مثل فيسبوك وإنستجرام وتيك توك.

3. تعطيل الإشعارات غير المهمة

قم بإيقاف الإشعارات التي تسرق انتباهك بلا داعٍ، مثل:

- إشعارات السوشيال ميديا والمجموعات غير المهمة.

- التذكيرات غير الضرورية من التطبيقات المختلفة.

- استخدم "وضع عدم الإزعاج" أثناء الصلاة والتلاوة.

4. وضع الهاتف بعيدًا عن متناول اليد

- عند النوم، ضع هاتفك في غرفة أخرى أو استخدم "الوضع الليلي" لمنع التصفح العشوائي قبل النوم.

- أثناء الصلاة أو قراءة القرآن، ضع الهاتف في وضع الطيران لتجنب التشتت.

- أثناء الإفطار، ضع الهاتف بعيدًا واجعل تركيزك منصبًا على العائلة والأجواء الروحانية.

5. استبدل التصفح الرقمي بأنشطة أخرى

بدلًا من قضاء ساعات في تصفح الإنترنت، جرب أنشطة مفيدة مثل:

- قراءة كتاب إسلامي أو تفسير للقرآن.

- ممارسة التأمل والتفكر في معاني رمضان.

- المشاركة في الأعمال التطوعية أو مساعدة الأهل.

- ممارسة المشي بعد الإفطار بدلاً من الجلوس أمام الشاشة.