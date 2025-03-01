تكنولوجيا: هاتف Honor Magic V Flip 2 قد يصدر بمعالج أقدم من Motorola Razr Plus 2025

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد Honor لإطلاق الجيل الثاني من هاتفها الذكي القابل للطي Magic V Flip، والذي من المتوقع أن يصل في نفس الفترة التي أُطلق فيها الإصدار الأول في يونيو 2024.

ورغم أن Snapdragon 8 Gen 3 كان المعالج الرائد لمعظم هواتف أندرويد الرائدة عند إطلاق Magic V Flip الأول، إلا أن Honor اختارت استخدام Snapdragon 8+ Gen 1 الأقدم.

وفقًا لتسريب جديد، سيعتمد Magic V Flip 2 على معالج Snapdragon 8 Gen 3، بينما سيتقدم الهاتف الرائد Magic V4 إلى معالج Snapdragon 8 Elite، وهو نفس المعالج المستخدم في Oppo Find N5 الجديد.

رغم أن Snapdragon 8 Gen 3 قد يكون كافيًا لهاتف قابل للطي بهذا الحجم، إلا أن Motorola Razr+ 2025 سيأتي بمعالج 8 Elite، إلى جانب Samsung Galaxy Z Flip 7 و Xiaomi Mix Flip 2، مما يضع Honor في موقف تنافسي صعب من حيث الأداء.

يبدو أن Honor تركز مرة أخرى على التصميم بدلًا من الأداء، حيث تشير التوقعات إلى أن هواتفها القابلة للطي لعام 2025 ستحتوي على عدسة تقريب بيريسكوب محسّنة، ولكن من المرجح أن تكون هذه الميزة حصرية لـ Magic V4 وليس V Flip 2.

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