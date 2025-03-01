تكنولوجيا: مستخدمي OnePlus Watch 3 يتلقون رسالة اعتذار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أثارت ساعة OnePlus Watch 3، أحدث ساعة ذكية رائدة للشركة، الكثير من الجدل بعد أن لاحظ اليوتيوبر الشهير MKBHD خطأً مطبعيًا على الجانب الخلفي للساعة، حيث كُتبت عبارة “Maed in China” بدلًا من “Made in China”.

واعترفت الشركة بهذا الخطأ عبر منصة X، كما قررت تأخير مبيعات الساعة الجديدة. ومع ذلك، نظرًا لأن بعض المستخدمين لا يتابعون وسائل التواصل الاجتماعي، اتخذت OnePlus خطوة إضافية.

فقد كشف أحد مستخدمي Reddit أن الساعة وصلت مع رسالة اعتذار من الشركة، حيث أوضحت أنه يمكن للمشتري إما إرجاع المنتج أو الاحتفاظ به كإصدار “محدود”.

رغم إمكانية طلب الساعة حاليًا، فإن عمليات التسليم تأجلت حتى أبريل. يبلغ سعرها 329 دولارًا، لكن استخدام رمز القسيمة “Time1010” على الموقع الرسمي لـ OnePlus يوفر خصمًا بقيمة 30 دولارًا.

تأتي OnePlus Watch 3 بشاشة LTPO AMOLED مقاس 1.5 بوصة، مع سطوع أقصى يبلغ 2200 نتس لتحسين الرؤية في الهواء الطلق.

توفر الساعة متانة عالية مع تصنيف مقاومة للماء والغبار IP68، بالإضافة إلى معيار التحمل العسكري MIL-STD-810H. تعتمد على معالج Snapdragon W5 إلى جانب شريحة BE2800 المخصصة، وتوفر 32 جيجابايت من التخزين.

وتعمل الساعة بنظام WEAR OS 5، وتحتوي على بطارية بسعة 613 مللي أمبير، تدوم حتى 5 أيام من الاستخدام العادي.

المصدر