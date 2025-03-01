شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تيك توك تتوقف عن تشغيل سوق المبدعين الخاص وتستبدله بـ TikTok One والان مع تفاصيل الخبر

تستعد شركة تيك توك لإغلاق سوق المبدعين Creator Marketplace لصالح تجربة جديدة أكثر توسعًا، وأبلغت الشركة الشركات والمبدعين عبر البريد الإلكتروني.

وتقول الشركة إن المنصة عبر الإنترنت، التي تربط العلامات التجارية بالمبدعين للتعاون في الإعلانات وغيرها من الرعايات، ستتوقف عن السماح بدعوات المبدعين أو إنشاء حملات جديدة اعتبارًا من يوم السبت.

في الأول من أبريل، سيتم إغلاق Creator Marketplace بالكامل، وسيقوم الموقع الإلكتروني بإعادة توجيه الزوار إلى منصة TikTok One الإبداعية الجديدة بدلاً من ذلك.

وبينما يختفي السوق المستقل، سيستمر TikTok في تقديم طرق للعلامات التجارية والمبدعين للتواصل من خلال منصة TikTok One، بالإضافة إلى ذلك، ستساعد الخدمة صناع الفيديو في العثور على الإلهام، والبحث عن الاتجاهات، والتواصل مع خبراء آخرين للمساعدة في إنشاء مقاطع فيديو TikTok "ذات المظهر الأصلي" لحملاتهم الإعلانية.

ويتضمن الموقع نقاط تتبع اتجاهات TikTok لأهم الاتجاهات، بالإضافة إلى أفضل المحتوى الذي ينشئه المستخدمون، والمبدعين، والوسوم، والأغاني.

كما يقدم نصائح حول كيفية استخدام أدوات TikTok الإبداعية، ومنتجات الإعلانات، وحسابات الأعمال، من بين أشياء أخرى.

وتعد الميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي جزءًا من TikTok One أيضًا، على سبيل المثال، كجزء من عملية الانتقال، سيتم أيضًا إيقاف تشغيل أداة Video Generator التابعة لـ TikTok، والتي تقدم محررًا عبر الإنترنت حيث يمكن للأشخاص تحميل مقاطع الفيديو وإضافة الموسيقى ، وفقًا لموقع TikTok على الويب، لن تكون الأداة متاحة على مركز TikTok الإبداعي اعتبارًا من اليوم .

يمكن للمسوقين الوصول إلى مساعد الذكاء الاصطناعي الجديد ، Symphony Assistant ، والذي يمكن أن يساعدهم في تلخيص الاتجاهات وإنشاء نصوص أصلية لـ TikTok وتبادل الأفكار والمزيد.

كما سيكونون قادرين على إنشاء مقاطع فيديو على غرار TikTok باستخدام مدخلات الذكاء الاصطناعي ، في بعض الحالات قد يقوم الذكاء الاصطناعي بإعادة مزج لقطات العلامة التجارية الموجودة وفي حالات أخرى، قد يتم استخدام الصور الرمزية الرقمية لبيع المنتج.

ويمكن أيضًا تحسين مقاطع الفيديو باستخدام التسميات التوضيحية والأصوات والموسيقى والملصقات وترجمتها إلى لغات أخرى.

وتمتد ميزات Symphony المدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى مدير الإعلانات في TikTok حيث يمكن للمسوقين إنشاء إعلانات باستخدام عدد قليل من المدخلات، ثم تحسين تلك الإعلانات باستخدام الاقتراحات المقدمة ، بالإضافة إلى ذلك يمكنهم إجراء تعديلات إضافية باستخدام ميزات أخرى مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وهناك أداة إبداعية أخرى، وهي Script Generator، يمكنها إنشاء نص فيديو TikTok بعد أن يقوم المعلن بإدخال المعلومات ذات الصلة مثل اسم المنتج والوصف والصناعة ذات الصلة، من بين أشياء أخرى.

وقبل إغلاق Creator Marketplace المستقل، تشجع TikTok المعلنين على نقل بياناتهم من الموقع (أو لوحة معلومات أخرى تسمى TikTok Creative Challenge) إلى TikTok One.

وأعلنت الشركة لأول مرة عن خطتها لنقل Creator Marketplace إلى TikTok One فى مايو الماضى.