شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سبعة مشترين لساعة آبل يقاضون الشركة فى كاليفورنيا لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

رفع مالكي Apple Watch دعوى قضائية ضد شركة Apple، بشأن ساعة Apple Watch Series 9 وSE وUltra 2، وبدأت الأزمة بعد أن زعمت آبل أن كل هذه الساعات الذكية مزودة بعلامة خضراء (تشير إلى أنها صديقة للبيئة).

وقدمت شركة صناعة هواتف آيفون الساعات في سبتمبر 2023، وروجت لها باعتبارها خالية من الكربون من خلال مزيج من الانبعاثات المنخفضة وعمليات شراء تعويض الكربون.

ومع ذلك، تزعم الدعوى القضائية أن مشروعين رئيسيين للتعويض اعتمدت عليهما شركة آبل لم يساهما في الواقع في تخفيضات الكربون ذات المغزى.

ونصت الدعوى القضائية على أن تخفيضات الانبعاثات كانت ستحدث بمشاركة آبل أو بدونها، مما يجعل ادعاءات الشركة بالحياد الكربوني غير دقيقة ومضللة.

وأشار المدعون أيضًا إلى بحث أجراه اتحاد التجزئة الوطني وشركة IBM، والذي وجد أن 70٪ من المستهلكين في الولايات المتحدة وكندا يعتبرون الاستدامة البيئية عاملاً مهمًا في قرارات الشراء.

وفي بيان صدر اليوم ، لم تتطرق شركة Apple إلى الدعوى القضائية بشكل مباشر ولكنها دافعت عن جهودها البيئية، وأكدت الشركة أنها خفضت بشكل كبير الانبعاثات من إنتاج Apple Watch بأكثر من 75٪ وتواصل الاستثمار في المشاريع القائمة على الطبيعة والمصممة لإزالة كميات كبيرة من الكربون من الغلاف الجوي ، كما ذكرت Apple أنها تقدم مبادراتها البيئية بشفافية.



وتعرضت شركة Apple لانتقادات من قبل بسبب مدى صداقتها للبيئة في Apple Watch، و في عام 2023 واجهت ادعاءات شركة Apple بأن بعض طرازات Apple Watch الخاصة بها خالية من الكربون

ورفضت منظمة المستهلكين في الاتحاد الأوروبي BEUC هذا الادعاء، ووصفته بأنه غير دقيق علميًا ومضلل، لأنه يعتمد على أرصدة تعويض الكربون بدلاً من القضاء على الانبعاثات تمامًا ، وتعترف شركة Apple بوجود ما بين 7 و 12 كجم من الانبعاثات لكل ساعة، لكنها تدعي أنه يتم تعويضها من خلال أرصدة عالية الجودة.