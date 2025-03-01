شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: OpenAI تطرح نموذج الذكاء الاصطناعى GPT-4.5.. ماذا سيقدم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت شركة OpenAI معاينة بحثية لنموذج الذكاء الاصطناعي GPT-4.5 ، حيث يأتي خليفة نموذج GPT-4o مع تحسينات في المحادثات الطبيعية والمنطق والترميز.



وسلطت شركة الذكاء الاصطناعي الضوء على أن الشركة قامت بتوسيع كل من التدريب المسبق والتدريب اللاحق بهذا النموذج، حيث تم تطوير نموذج اللغة الكبيرة (LLM) باستخدام تقنيات جديدة مثل التعلم غير الخاضع للإشراف جنبًا إلى جنب مع الضبط الدقيق الخاضع للإشراف التقليدي (SFT) والتعلم التعزيزي من ردود الفعل البشرية (RLHF).

أطلقت OpenAI نموذج الذكاء الاصطناعي GPT-4.5



وقد أعلنت الشركة عن إصدار GPT-4.5، فقد تم طرح النموذج حاليًا كمعاينة بحثية لمساعدة OpenAI على فهم نقاط قوته وضعفه بشكل أفضل، وبات بمقدور مشتركي ChatGPT Pro الوصول إلى LLM.

ومع ذلك، قالت الشركة إن مستخدمي Plus وTeam سيحصلون عليه بحلول الأسبوع المقبل، فمن المرجح أن يحصل عليه مستخدمو Enterprise وEdu بعد ذلك.

في حين يدعم GPT-4.5 حاليًا البحث وتحميل الملفات والصور وCanvas، إلا أنه لن يدعم ميزات متعددة الوسائط مثل وضع الصوت والفيديو في الوقت الفعلي ومشاركة الشاشة في ChatGPT.



و بالنسبة للمطورين، تقوم الشركة بمعاينة نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد في واجهة برمجة تطبيقات Chat Completions (API) وواجهة برمجة تطبيقات Assistants وواجهة برمجة تطبيقات Batch على جميع مستويات الاستخدام المدفوعة.

ومن المثير للاهتمام أن GPT-4.5 ليس نموذجًا رائدًا يتفوق على النماذج القديمة في جميع المقاييس، و يُظهر اختبار المعايير الداخلي للشركة أن النموذج الجديد أفضل من o3-mini في MMMLU (متعدد اللغات)، وعدد قليل من معايير الترميز.

ومن جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI سام ألتمان في منشور على X (المعروف سابقًا باسم Twitter)، "هذا ليس نموذجًا منطقيًا ولن يسحق معايير القياس بل إنه نوع مختلف من الذكاء."

ويعنى "ألتمان"، أن التركيز الرئيسي مع GPT 4.5 كان تحسين قدرات الذكاء الاصطناعي على المحادثة وفهم الفروق الدقيقة، فقدادعت الشركة أن النموذج لديه "فهم أكبر للاحتياجات البشرية والنوايا" وهو الآن يستجيب للمطالبات المحادثة بطريقة أكثر شبهاً بالإنسان.