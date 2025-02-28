شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل ستسمح للآباء بمشاركة أعمار أطفالهم للحد من الوصول إلى التطبيقات والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركة أبل أنها تخطط لتقديم مجموعة من ميزات أمان الأطفال الجديدة، بما في ذلك السماح للآباء بمشاركة الفئات العمرية لأطفالهم مع التطبيقات، وتحديث نظام تصنيف الأعمار في متجر التطبيقات، وتسهل على الآباء إنشاء حسابات أطفال لأطفالهم.

ودعت شركات مثل Meta وSnap وX إلى أن تكون المنصات مسؤولة عن التحقق من أعمار المستخدمين على مستوى نظام التشغيل أو متجر التطبيقات، كما ورد أن شركة Apple مارست ضغوطًا ضد مشروع قانون مقترح في لويزيانا كان من شأنه أن يلزم الشركة بفرض قيود على العمر.

وتزعم شركة أبل أن التحقق من العمر "على مستوى سوق التطبيقات" لن يكون مثاليًا، لأنه سيتطلب من المستخدمين تسليم "معلومات تعريف شخصية حساسة" للشركة ، وتقول أبل هذا ليس فى مصلحة سلامة المستخدم أو خصوصيته".

ويشير نظام مشاركة الأعمار إلى هذا الاتجاه دون الذهاب إلى حد التحقق الكامل من عمر كل مستخدم، وتقول شركة أبل إنه من خلال ميزة النطاق العمري، "يمكن للآباء السماح لأطفالهم بمشاركة النطاق العمرى المرتبط بحسابات أطفالهم مع مطورى التطبيقات".

ولن تتم مشاركة الفئة العمرية مع المطورين إلا إذا قرر الآباء السماح بمشاركة هذه المعلومات، وسيتمكن الآباء من تعطيل المشاركة ، ولن تقدم الميزة أيضًا "تواريخ ميلاد الأطفال الفعلية".

وسيتمكن المطورون من طلب الفئات العمرية باستخدام واجهة برمجة تطبيقات جديدة تقول Apple إنها "أداة مصممة خصيصًا لتقليل البيانات وحماية الخصوصية لمساعدة مطورى التطبيقات الذين يمكنهم الاستفادة منها".

ويقول المتحدث باسم Meta، جيمي راديس، في بيان لموقع The Verge: "يعد إعلان اليوم خطوة أولى إيجابية، ومع ذلك لا يمكن للمطورين تطبيق هذه الحماية المناسبة للعمر إلا بموافقة المراهق ، ويخبرنا الآباء أنهم يريدون أن يكون لهم الكلمة الأخيرة بشأن التطبيقات التي يستخدمها مراهقوهم، ولهذا السبب ندعم التشريع الذي يتطلب من متاجر التطبيقات التحقق من عمر الطفل والحصول على موافقة أحد الوالدين قبل تنزيل طفلهم للتطبيق".

أما بالنسبة لتصنيفات متجر التطبيقات، فسوف يتم توسيعها من أربعة مستويات إلى خمسة، وستكون الفئات الجديدة هى 4+، و9+، و13+، و16+، و18+.

وفي قوائم التطبيقات الخاصة بهم، سيُطلب من المطورين تسليط الضوء على "ما إذا كانت التطبيقات تحتوي على محتوى من إنشاء المستخدم أو قدرات إعلانية يمكن أن تؤثر على وجود محتوى غير مناسب للعمر" وما إذا كانت التطبيقات لديها ضوابط محتوى خاصة بها.

وتقول شركة أبل إن متجر التطبيقات لن يعرض تطبيقات الأطفال ذات التصنيفات العمرية "فى الأماكن التى نعرض فيها التطبيقات على واجهة متجرنا" والتي تكون أعلى من التصنيف الذى حدده آباؤهم فى حساباتهم.

أما بالنسبة لحسابات الأطفال، فتقول شركة أبل إنها ستقدم عملية إعداد جديدة وتسمح للآباء بإصلاح العمر المرتبط بالحساب إذا لم يتم إعداده بشكل صحيح.