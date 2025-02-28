شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صاروخ SpaceX يطلق مهمة خاصة للبحث عن المياه القمرية والان مع تفاصيل الخبر

انطلقت مركبة الهبوط الخاصة أثينا إلى القمر، وذلك على متن صاروخ فالكون 9 التابع لشركة SpaceX من مركز كينيدي الفضائي التابع لناسا.

ووفقا لما ذكره موقع "space"، تحمل أثينا، التي بنتها شركة رحلات الفضاء Intuitive Machines ومقرها هيوستن، 10 أدوات علمية تابعة لوكالة ناسا، تم تصميم العديد منها للبحث عن علامات الجليد المائي.

وستقوم مركبة المدار "لونار تريل بليزر" بعمل مماثل من مكانها الأعلى، هذه أولوية كبيرة لوكالة ناسا، التي تهدف إلى إنشاء مستوطنة بشرية واحدة أو أكثر على القمر من خلال برنامج أرتميس.

قالت نيكي فوكس، المديرة المساعدة لمديرية البعثات العلمية في وكالة ناسا، خلال إحاطة ما قبل الإطلاق اليوم: "أنا متحمسة للغاية لرؤية العلم الذي تقدمه عروضنا التقنية بينما نستعد لعودة البشرية إلى القمر والرحلة إلى المريخ".

كما أنه بعد حوالي 8.5 دقيقة من إطلاق الصاروخ، عاد معزز المرحلة الأولى للصاروخ إلى الأرض للهبوط على متن سفينة سبيس إكس كما هو مخطط له، وكان هذا هو الإطلاق والهبوط التاسع لمعزز فالكون 9 (B1083).

انطلقت المرحلة العلوية من فالكون 9 إلى الأمام، ونشرت أثينا في مدار عبر القمر بعد حوالي 43.5 دقيقة من الإقلاع.

تسمى مهمة أثينا IM-2، لأنها ثاني عملية إطلاق إلى القمر في عامين لشركة Intuitive Machines ، وهى جزء من برنامج خدمات الحمولة القمرية التجارية (CLPS) التابع لوكالة ناسا، والذي يسعى إلى إقامة شراكات تجارية لتوصيل معدات العلوم والتكنولوجيا إلى القمر.

تركز مهمة أثينا الطموحة على وفرة الجليد المائي والموارد الأخرى بالقرب من القطب الجنوبي للقمر، واحتمال قيام بعثات مستقبلية باستخدام تلك الموارد من أجل قابلية السكن المستدامة في الفضاء، وهي العملية المعروفة باسم استخدام الموارد في الموقع (ISRU).

كما أنه لتحقيق جميع أهداف IM-2، تحمل المركبة الفضائية مركبتين ثانويتين: مركبة فضائية صغيرة تسمى MAPP (منصة التنقيب المستقلة المتنقلة) التي بنتها شركة Lunar Outpost في كولورادو وGrace، وهي روبوت "قافز" من Intuitive Machines سيستكشف المنطقة المحيطة بموقع الهبوط عبر سلسلة من القفزات.

وتتبع IM-2 أول مهمة تاريخية لشركة Intuitive Machines، IM-1، بأكثر من عام بقليل، حيث تم إطلاق مركبة الهبوط IM-1، "أوديسيوس"، في فبراير 2024، أيضًا في رحلة CLPS.

تمكنت المهمة من الوصول إلى السطح، وحققت أول هبوط ناعم على سطح القمر بواسطة مركبة فضائية خاصة، ولكن المسبار دخل بسرعة كبيرة وكسر أحد أرجل الهبوط، مما تسبب في انقلابه أثناء الهبوط، ونتيجة لذلك، تم حظر هوائي المركبة الفضائية، مما منع نقل بعض البيانات التي كانت ناسا تأمل في جمعها.

تتجه أثينا إلى منطقة مونس موتون على القمر، حيث يعتقد العلماء أن هناك كمية كافية من رواسب الجليد المائي لأبحاث ISRU.

إذا سارت الأمور وفقًا للخطة، فسوف تصل المركبة إلى مدار القمر بعد أربعة إلى خمسة أيام، وتهبط بعد 1.5 إلى ثلاثة أيام من ذلك، وتعمل على سطح القمر لمدة 10 أيام أرضية تقريبًا.



