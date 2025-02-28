شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الليلة ظاهرة فلكية نادرة لن تتكرر إلا بعد 2040.. اصطفاف الكواكب بسماء الأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترى سماء الأرض هذه الليلة ظاهرة فلكية نادرة لن تراها مجددا إلا بحلول عام 2040، فن المقرر أن تصطف مجموعة من الكواكب في محاذاةٍ تمثل مشهدًا بديعًا، يمكنك رؤيته الساعة 6:30 مساءً بتوقيت جرينتش/ بتوقيت شرق الولايات المتحدة تقريبًا - وهو الوقت الذى سيقع فيه كوكب المشتري تحت الأفق، سيتعين على هواة مراقبة النجوم الانتظار لمدة 15 عامًا حتى يحدث المحاذاة التالية التي تتضمن سبعة كواكب.

تصطف 7 كواكب وهم المريخ والمشتري وأورانوس والزهرة ونبتون وزحل وعطارد فى السماء على شكل قوس، وستكون هذه اللحظة قصيرة، وسيكون كوكب الزهرة هو الأكثر سطوعًا في السماء، حيث يلمع ضعف سطوع نجم الشمال، وستظهر كواكب الزهرة والمشتري وزحل كنقط بيضاء ساطعة من الضوء.

بينما يتمتع كوكب المريخ بتوهج برتقالي مميز، وليس من غير المألوف أن تصطف أربعة أو خمسة كواكب في مداراتها، حيث تجعلها مداراتها في نفس جانب الشمس مثل الأرض.

وتكمن أهمية تلك الظاهرة النادرة في أنها تشهد اصطفاف ستة أو حتى سبعة كواكب في مداراتها، وهذا حدث نادر للغاية.



ويعد أفضل وقت لمشاهدة الظاهرة السماوية هو بعد غروب الشمس مباشرة، وسيظهر المريخ في السماء الشرقية، وسيكون كوكبا المشتري وأورانوس مرئيين في الجنوب الشرقي، بينما ستظهر كواكب الزهرة ونبتون وزحل في الغرب.

وتشمل الاصطفافات الكوكبية عادةً من 3 إلى 8 كواكب، وتعتبر اصطفافات الخمسة كواكب الأكثر تكرارًا، بينما تعتبر اصطفافات الكواكب السبعة من أندر الظواهر الفلكية التي يمكن رؤيتها.