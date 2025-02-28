شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تعتزم تخفيض المزيد من الموظفين مع إنفاق كبير على الذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركة جوجل عن جولة أخرى من خفض الوظائف في أقسام عمليات الموظفين والسحابة، وفقًا لتقرير صادر عن شبكة سي إن بي سى، وتأتى عملية إعادة التنظيم هذه كجزء من استراتيجية الشركة المستمرة لتخصيص الموارد بشكل أفضل نحو مبادرات الذكاء الاصطناعي ذات الأولوية العالية.

وبحسب ما ورد، كشفت شركة التكنولوجيا العملاقة عن خطط لتقديم برنامج خروج طوعي للموظفين المقيمين في الولايات المتحدة في قسم عمليات الموظفين، الذي يشرف على وظائف الموارد البشرية.

سيسمح البرنامج، المقرر طرحه في أوائل مارس، للموظفين من المستوى المتوسط ​​​​إلى المستوى الأعلى (المستوى 4 و 5) بالمغادرة مع حزم نهاية الخدمة، و تتضمن هذه الحزم ما يصل إلى 14 أسبوعًا من الراتب، بالإضافة إلى أسبوع إضافي لكل عام كامل من الخدمة.

ويأتي هذا القرار في أعقاب جهد أكبر من جانب رئيسة الشؤون المالية في جوجل، أنات أشكينازي، لخفض التكاليف على الرغم من الإنفاق الكبير للشركة على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وقد أوضحت أشكينازي مؤخرًا أن تعزيز كفاءة التكلفة سيكون أولوية رئيسية في العام المقبل، خاصة مع استمرار ارتفاع الطلب على المنتجات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.

وعلى الرغم من تقرير أرباح الربع الرابع الأضعف من المتوقع، فإن الشركة تركز على الاستفادة من الطلب المتزايد على قدرات الذكاء الاصطناعي.

إلى جانب التخفيضات في عمليات الموظفين، خضع قسم الحوسبة السحابية في جوجل أيضًا لإعادة الهيكلة، فقد قلصت الشركة عدد الفرق، وخاصة في دعم العمليات، ونقلت بعض الأدوار إلى مواقع دولية مثل الهند ومكسيكو سيتي.

وتشكل هذه التحركات جزءًا من جهد مستمر لتحسين القوى العاملة العالمية وضمان الكفاءة التشغيلية، حتى مع عمل جوجل على الحفاظ على ميزتها التنافسية في سوق الحوسبة السحابية.

وبحسب ما ورد شهدت وحدة الحوسبة السحابية، التي تظل واحدة من أكثر قطاعات الأعمال ربحية في جوجل، زيادة في الإيرادات بنسبة 30% في الربع الرابع.

ومع ذلك، تواجه جوجل منافسة شديدة من شركتي أمازون ويب سيرفيسز (AWS) ومايكروسوفت أزور، مما يدفع الشركة إلى إعادة تقييم استراتيجية القوى العاملة لديها بشكل مستمر.

وبينما أكدت الشركة أن التغييرات جزء من عملياتها التجارية العادية، فقد طمأنت الموظفين بأن التخفيضات ستكون ضئيلة، مع استمرار التوظيف فى أدوار المبيعات والهندسة الرئيسية.

كما أكدت جوجل أنها ستدعم الموظفين المتضررين، وتقدم لهم فرص التقدم لوظائف جديدة داخل الشركة أو استكشاف خيارات الشراء بما يتماشى مع قوانين العمل المحلية، وتأتى هذه التخفيضات الأخيرة فى أعقاب تخفيضات مماثلة في القوى العاملة فى وقت سابق من هذا العام، والتي أثرت على أقسام أخرى داخل جوجل.



