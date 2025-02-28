شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد أزمة FBC.. خبير يكشف طرق الاستثمار الإلكترونى الآمنة والان مع تفاصيل الخبر

أثارت أزمة FBC ذعر المواطنين بعد خداعهم والاحتيال عليهم، حيث إنها ظهرت كمنصة استثمارية عبر الإنترنت تعد المستخدمين بأرباح مغرية وسريعة من خلال إنجاز مهام بسيطة على التطبيق، واستعانت بمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعى للترويج للمنصة، مما زاد من ثقة المستخدمين وجذب المزيد من الضحايا، وبعد أن جمعت المنصة مبالغ كبيرة من المال، اختفت فجأة، لذلك تحدث معنا الدكتور عمرو صبحى، خبير أمن المعلومات والتحول الرقمى عن طرق الاستثمار الالكترونى الآمن لتجنب الوقوع في مثل هذه المنصات في نقاط:

- الاستثمار الالكترونى المضمون يشمل السندات والأسهم.

- منصات العملات المشفرة الرسمية التى تعمل فى تداول عملات مثل "البيتكوين".

- يجب أن يتوجه المواطن إلى المنصات التى تكون من جانب الحكومة أو البنك المركزى أو مؤسسة لها أصل قانونى.

- يجب الابتعاد عن أى منصة خارج حدود البلد لأنها قد تكون غير معتمدة من الجهات التى تدعى أنها تابعة لها.

- الاستثمارات البديلة عن الاستثمار الالكترونى وآمنة في ذات الوقت مثل الذهب.

كيف يتصرف الضحية من عملية نصب FBC ؟

يجب أن يقدم ضحية النصب والاحتيال من جانب منصة FBC، بلاغ رسمى سريعا يرفق به كل المستندات، والتى تشمل على سجل المحادثات وبيانات المحفظة الالكترونية والتحويلات التى تمت.