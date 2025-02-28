شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تطلق تطبيق Copilot لنظام Mac والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت شركة Microsoft اليوم، تطبيق Copilot الأصلي لنظام macOS مثله كمثل تطبيق Windows، وسيوفر إصدار Copilot لنظام Mac إمكانية الوصول إلى الإصدار المستند إلى الويب من مساعد الذكاء الاصطناعي من Microsoft، حيث يمكنك تحميل الصور وإنشاء الصور أو النصوص.

تتضمن نسخة macOS من Copilot أيضًا وضعًا مظلمًا وأمر اختصار لتنشيط مساعد الذكاء الاصطناعي باستخدام Command + Space - تمامًا مثل Alt + Space في إصدار Windows.

وتطلق Microsoft تطبيق Copilot Mac الجديد هذا في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا ، كما يتم تحديث إصدار iPad أيضًا بوضع تقسيم الشاشة.

وستتمكن الآن أيضًا من تسجيل الدخول إلى Copilot على iPhone أو iPad باستخدام معرف Apple، وتحميل ملفات نصية أو PDF لطرح أسئلة حول المستندات أو إنشاء ملخص عنها ، ستتوفر ميزة تلخيص المستندات هذه أيضًا في تطبيق macOS قريبًا.

ويأتي إطلاق Copilot على macOS بعد أيام قليلة من قيام Microsoft بجعل Copilot Voice و Think Deeper مجانيين مع استخدام غير محدود.

فى السابق، كان لكل من Think Deeper (المدعوم بنموذج o1 من OpenAI) و Voice في Copilot حدود للمستخدمين المجانيين، لكن Microsoft أزالت هذه الحدود الآن للسماح لمستخدمي Copilot بإجراء محادثات مطولة مع مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بالشركة.