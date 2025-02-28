انت الان تتابع خبر رموز تعبيرية سرية في آيفون.. كيف تصل إليها؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أصبحت الإيموجي جزءًا من الإنترنت والتواصل النصي مثل الكلمات نفسها، إذ يجد الناس طرقًا جديدة ومدهشة لاستخدام مكتبة الصور المصغرة كل يوم، التي توفر خيارات مثل الضحك والبكاء الكلاسيكية وصولًا إلى الخيارات الأكثر غرابة، التي لا معنى لها إلا داخل مجموعة أصدقائك.

وعلى الرغم من وجود 3,790 رمزًا تعبيريًا للاختيار من بينها حاليًا، فمن المدهش كيف يمكن أن تصبح مجموعة أبل قديمة في بعض الأحيان. وهنا يأتي دور فتح لوحة المفاتيح السرية التي تتيح الاستفادة من مجموعة كاملة جديدة من الرموز التعبيرية، التي ربما تكون قد رأيت العديد منها من قبل، ولكنك لا تعرف كيفية كتابتها.

لوحات مفاتيح يابانية

إن تنشيط لوحات المفاتيح اليابانية على جهاز آيفون الخاص بك سيمنحك وصولًا سريعًا وسهلًا إلى الرموز التعبيرية النصية الشهيرة، التي من المؤكد أنك رأيتها في وقت ما على الإنترنت.

وتضيف لوحة المفاتيح اليابانية هذه رموزًا جديدة يمكن استخدامها لعرض مجموعة أوسع من المشاعر.

وبينما يمكنك العثور على مواقع ويب مخصصة تسمح لك بنسخ رموز تعبيرية ولصقها في رسائلك، فإن لوحة المفاتيح اليابانية تمنحك وصولًا سريعًا، وتجنبك الاضطرار إلى الخروج من التطبيق والعودة إليه مرة أخرى في كل مرة.

ولتفعيل لوحة المفاتيح اليابانية، ستحتاج أولًا إلى التوجه إلى إعدادات جهاز آيفون، ثم اختيار عام، ومن ثم لوحة المفاتيح، وبعدها لوحات المفاتيح، وحدد إضافة لوحة مفاتيح جديدة. بعد ذلك، ابحث عن لوحات المفاتيح اليابانية المسماة "Kana" و"Romaji" وأضفها إلى اختياراتك.

بعدها، توجه إلى أي تطبيق مراسلة أو أي مكان تستخدم فيه لوحة المفاتيح، واضغط مطولًا على أيقونة الكرة الأرضية في الزاوية اليسرى السفلية من لوحة المفاتيح.

ويجب أن تظهر بعد ذلك الخيارات التي حمّلتها حاليًا، مع احتمال وجود لوحتي المفاتيح اليابانيتين في الأسفل. مع العلم أنه لا يهم بالضرورة أيهما تختار، على الرغم من أنهما يتبعان مسارًا مختلفًا قليلًا للوصول إلى الرموز التعبيرية.

مثلاً، إذا حدّدت لوحة مفاتيح "Kana"، فيجب أن يكون هناك زر به الرمز التعبيري في الزاوية اليسرى السفلية لتختاره. بعد الضغط عليه، ستتوفر لك قائمة الرموز التعبيرية الجديدة.

وبالنسبة للوحة مفاتيح "Romaji"، فستحتاج فقط إلى تحديد الزر "123" في الزاوية اليسرى السفلية أولًا، ثم اتباع نفس الخطوات التي اتبعتها في لوحة مفاتيح "Kana" للوصول إلى خيارات الرموز التعبيرية الجديدة.

وكل ما عليك فعله الآن هو التبديل من اللغة التي تستخدمها للمراسلة إلى إحدى لوحات المفاتيح اليابانية، واختيار الرمز التعبيري الذي تريده، ومن ثم العودة إلى لوحة المفاتيح الرئيسية.