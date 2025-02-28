شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انخفاض عملة "بتكوين" لأدنى مستوياتها منذ أكثر من 3 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انخفضت قيمة عملة "بتكوين" الرقمية المشفرة إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من ثلاثة أشهر، ما أدى إلى انحسار المكاسب التى حققتها بعد انتخاب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

وذكرت شبكة "سي إن بي سي" الاقتصادية أن قيمة عملة "بتكوين" وصلت إلى نحو 79800 دولار في وقت سابق خلال اليوم، بانخفاض بنسبة 5.25%، وحوالي 25% أقل من أعلى مستوى لها على الإطلاق في منتصف ديسمبر الماضي.



وكانت عملة "بتكوين" قد تمتعت بارتفاع في الأسعار بعد فوز ترامب في نوفمبر الماضي، حيث قدم الرئيس نفسه كمرشح مؤيد للعملات المشفرة خلال حملته.