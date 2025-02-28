شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Google Gemini.. كل ما تحتاج معرفته لتجربة استخدام جيدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحاول جوجل، إجراء تحديثات على مساعدها الذكي Gemini، ليكون منافس قوي لكل من ChatGPT من OpenAI، وMeta's Llama، وCopilot من Microsoft، حيث تم تطويره بواسطة مختبرات أبحاث الذكاء الاصطناعي التابعة لشركة Google DeepMind وGoogle Research، ويأتي في أربع صور:

Gemini

1.Gemini Urtla

يُقصد من Gemini Urtla بشكل عام أنه معالج مصمم لقدرات الرؤية، ويدعم Gemini Live، والذي تم إصداره مسبقًا لتطبيقات الهاتف المحمول

2.Gemini Pro

3.Gemini Flash

وهو إصدار أصغر وأسرع قليلاً، فضلا عن وجود إصدار آخر مزود بقدرات تفكير، يسمى Gemini Flash Thinking Experimental.

4.Gemini Nano

هو نموذج صغير مخصص للتشغيل دون الاتصال بالإنترنت

وقد تم تدريب جميع نماذج Gemini لتكون متعددة الوسائط في الأصل، أي قادرة على العمل مع أكثر من مجرد نص وتحليله.

وتقول Google إنهم تلقوا تدريبًا مسبقًا وضبطًا دقيقًا على مجموعة متنوعة من الملفات الصوتية والصور ومقاطع الفيديو العامة والخاصة والمرخصة؛ مجموعة من قواعد التعليمات البرمجية، والنص بلغات مختلفة.

وهذا ما يميز Gemini عن النماذج مثل LaMDA الخاص بشركة جوجل، والذي تم تدريبه حصريًا على البيانات النصية.

وتمتلك جوجل، سياسة تعويض الذكاء الاصطناعي لحماية بعض عملاء Google Cloud من الدعاوى القضائية في حالة مواجهتهم.