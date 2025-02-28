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تكنولوجيا: Google Gemini.. كل ما تحتاج معرفته لتجربة استخدام جيدة

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القاهرة - سامية سيد - تحاول جوجل، إجراء تحديثات على مساعدها الذكي Gemini، ليكون منافس قوي لكل من  ChatGPT من OpenAI، وMeta's Llama، وCopilot من Microsoft، حيث تم تطويره بواسطة مختبرات أبحاث الذكاء الاصطناعي التابعة لشركة Google DeepMind وGoogle Research، ويأتي في أربع صور:

Gemini

 

1.Gemini Urtla

 

يُقصد من Gemini Urtla بشكل عام أنه معالج مصمم لقدرات الرؤية، ويدعم Gemini Live، والذي تم إصداره مسبقًا لتطبيقات الهاتف المحمول

 

2.Gemini Pro

 

 

 

3.Gemini Flash

 

وهو إصدار أصغر وأسرع قليلاً،  فضلا عن وجود إصدار آخر مزود بقدرات تفكير، يسمى Gemini Flash Thinking Experimental.

 

4.Gemini Nano

 

 هو نموذج صغير مخصص للتشغيل دون الاتصال بالإنترنت 

 

 

وقد تم تدريب جميع نماذج Gemini لتكون متعددة الوسائط في الأصل، أي قادرة على العمل مع أكثر من مجرد نص وتحليله. 

 

وتقول Google إنهم تلقوا تدريبًا مسبقًا وضبطًا دقيقًا على مجموعة متنوعة من الملفات الصوتية والصور ومقاطع الفيديو العامة والخاصة والمرخصة؛ مجموعة من قواعد التعليمات البرمجية، والنص بلغات مختلفة.

 

وهذا ما يميز Gemini عن النماذج مثل LaMDA الخاص بشركة جوجل، والذي تم تدريبه حصريًا على البيانات النصية. 

 

 وتمتلك جوجل، سياسة تعويض الذكاء الاصطناعي لحماية بعض عملاء Google Cloud من الدعاوى القضائية في حالة مواجهتهم.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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