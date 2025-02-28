شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على مميزات Apple Intelligence المتاحة حاليا على الأجهزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستخدم Apple Intelligence لمجموعة واسعة من الميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي عبر أجهزة iPhone وiPad وMac، وقريبًا Vision Pro، على مدار عدة إصدارات من iOS وiPadOS وmacOS، حيث أطلقت آبل ميزات جديدة غيّرت الكثير في كيفية عمل أجهزتنا، إليك قائمة كاملة بجميع ميزات Apple Intelligence المتاحة حاليًا، بالإضافة إلى لمحة عن الميزات القادمة، وفقاً لموقع 9to5mac.

أولاً : ميزات iOS 18.1

مع إصدار iOS 18.1، قدمت آبل أول مجموعة من الميزات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك:



• أدوات الكتابة: أدوات على مستوى النظام لمساعدتك في التدقيق اللغوي، وإعادة الصياغة، وإعادة تنسيق النصوص.

• تنظيف الصور: إزالة العناصر غير المرغوب فيها بسهولة من الصور.

• إنشاء أفلام ذكريات في الصور: أدخل وصفًا، وسيقوم الذكاء الاصطناعي بإنشاء فيلم ذكريات جديد بناءً على ذلك.

• البحث الذكي في الصور: البحث عن الصور ومقاطع الفيديو باستخدام لغة طبيعية أكثر دقة.

• ملخصات الإشعارات: تلقي إشعارات أكثر إفادة بفضل الذكاء الاصطناعي.

• تحسينات Siri: نسخة جديدة ومحسّنة من Siri تتضمن معرفة أوسع بالمنتجات، وتعاملًا أكثر مرونة مع الطلبات، وصوتًا طبيعيًا أكثر، وإمكانية الكتابة إلى Siri، وغير ذلك.

• الرسائل ذات الأولوية في البريد: تنظيم البريد الإلكتروني وعرض الرسائل الأهم أولًا.

• الردود الذكية في البريد والرسائل: ردود مقترحة أكثر ذكاءً وسلاسة.

• ملخصات البريد والرسائل: عرض ملخصات تفصيلية لمحتوى المحادثات بدلاً من مجرد مقتطفات.

• تقليل المقاطعات في وضع Focus: الحفاظ على التركيز وتلقي التنبيهات المهمة فقط.

• التنبيهات الذكية في وضع Focus: السماح فقط بالإشعارات المهمة بناءً على الذكاء الاصطناعي.

ثانيا : iOS 18.2

‏ • Genmoji: إنشاء إيموجي مخصص لاستخدامه في أي تطبيق.

‏ • ChatGPT في Siri: يمكن لـ Siri الاستفادة من قاعدة معارف ChatGPT، كما يمكنك استعلام ChatGPT مباشرة.

‏ • Image Playground: إنشاء صور ذكاء اصطناعي أصلية بأنماط الرسوم المتحركة أو التوضيح.

• الذكاء البصري: استخدام الكاميرا أو زر الإجراءات في iPhone للحصول على معلومات حول البيئة المحيطة.

‏ • Image Wand: تحويل الرسومات التخطيطية أو الملاحظات إلى رسوم توضيحية جميلة داخل تطبيق Notes.

• الكتابة بمساعدة ChatGPT: يمكن لمساعد OpenAI كتابة نصوص جديدة من الصفر داخل أي تطبيق.

• إعادة الصياغة المخصصة: توفر أدوات الكتابة من Apple ميزة “وصف التغيير” للحصول على إعادة صياغة مخصصة باستخدام الذكاء الاصطناعي.

ثالثا : iOS 18.3 .. تحسينات في الذكاء البصري

• إضافة حدث إلى التقويم من خلال التقاط صورة لملصق أو منشور.

• التعرف بسهولة على النباتات والحيوانات باستخدام الذكاء البصري.

قريبًا في iOS 18.4

حاليًا، iOS 18.4 في المرحلة التجريبية (Beta)، لذا قد يتم تغيير ميزاته قبل الإصدار الرسمي في أبريل. ولكن حتى الآن، التحديث يشمل:

• الإشعارات ذات الأولوية: يتم عرض الإشعارات المهمة في قسم بارز منفصل على شاشة القفل.

‏ • Image Playground: إضافة نمط الرسم التخطيطي (Sketch) كخيار ثالث لإنشاء الصور، إلى جانب الرسوم المتحركة والتوضيح.

• دعم Vision Pro: إصدار visionOS 2.4، الذي سيتم إصداره مع iOS 18.4، سيجلب Apple Intelligence إلى Vision Pro لأول مرة.

مستقبل Apple Intelligence

‏ لا تزال أبل في المراحل الأولى من إطلاق ميزات Apple Intelligence، ومن المتوقع أن تعلن عن المزيد من ميزات الذكاء الاصطناعي خلال مؤتمر WWDC في يونيو، استعدادًا لوصولها في iOS 19 وما بعده.

سواء كنت متحمسًا للميزات الجديدة أو غير مهتم، فإن Apple Intelligence سيؤثر بلا شك على كيفية استخدامك لجهازك بمرور الوقت، مع المزيد من الميزات التي سيتم دمجها بشكل أعمق في نظام iPhone.