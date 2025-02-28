شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على نموذج “أليكسا بلس” من أمازون المدعوم بالذكاء الاصطناعى التوليدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في خطوة جديدة نحو مستقبل أكثر ذكاءً، أعلنت أمازون عن إطلاق “أليكسا بلس” المدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي، والتي تمثل تطورًا كبيرًا في قدرات المساعد الصوتي.

ووفقًا للشركة، فإن “أليكسا بلس” أصبحت أكثر تفاعلية وذكاءً وشخصية، مما يساعد المستخدمين في إنجاز المهام، الترفيه، التعلم، التنظيم، وتلخيص الموضوعات المعقدة، فضلاً عن القدرة على إجراء محادثات طبيعية حول أي موضوع تقريبًا.

ميزات أليكسا بلس الجديدة

تعتمد “أليكسا بلس” على نماذج لغوية متقدمة (LLMs)، مما يجعلها أكثر ذكاءً مع مرور الوقت، وفقًا لما أكدته أمازون. وتتميز المساعد الذكي الجديد بقدرات “وكلاء ذكيين” تمكّنه من تصفح الإنترنت بشكل مستقل لإتمام المهام نيابة عن المستخدمين.

كما أصبحت “أليكسا بلس” أكثر تخصيصًا، إذ تتعرف على عادات المستخدم، مثل المشتريات السابقة، قوائم التشغيل، العناوين المستخدمة في الشحن، وتفضيلات الدفع، بالإضافة إلى إمكانية إضافة معلومات مخصصة، مثل الوصفات العائلية، التواريخ المهمة، التفضيلات الغذائية، وغيرها، لاستخدامها في تحسين تجربة المستخدم.

على سبيل المثال، عند التخطيط لعشاء عائلي، يمكن أن تتذكر “أليكسا بلس” أنك تفضل البيتزا، بينما طفلك نباتي وشريكك يتبع نظامًا غذائيًا خالٍ من الجلوتين، وتقترح وصفات أو مطاعم مناسبة لهذه الاحتياجات.

يمكن للمستخدمين أيضًا تحميل مستندات وصور ورسائل إلكترونية عبر المتصفح أو التطبيق أو البريد الإلكتروني، لتتمكن “أليكسا بلس” من تلخيصها أو اتخاذ إجراءات بناءً عليها. فعلى سبيل المثال، يمكن إرسال صورة لجدول حفلات موسيقية وإضافة التفاصيل إلى التقويم، أو تحميل مواد دراسية وطلب تحويلها إلى اختبار، أو إرسال رسائل المدرسة لـ”أليكسا بلس” وإضافة تواريخ الانصراف المبكر إلى التقويم.

الخصوصية والأمان في “أليكسا بلس”

مع ازدياد دور الذكاء الاصطناعي في حياتنا، تتزايد المخاوف بشأن الأمان والخصوصية. وبهذا الصدد، أكدت أمازون أن “أليكسا بلس” تم تصميمها بنفس معايير الأمان والخصوصية التي تعتمدها في جميع منتجاتها.

وأوضحت الشركة أن جميع التفاعلات والإعدادات الخاصة بـ”أليكسا بلس” يمكن إدارتها عبر “لوحة تحكم خصوصية أليكسا”، والتي توفر للمستخدمين الشفافية والتحكم الكامل في بياناتهم. كما تعتمد الخدمة على بنية تحتية آمنة من أمازون ويب سيرفيسز (AWS)، لضمان أعلى مستويات الحماية.

من المقرر أن تُطلق أمازون “أليكسا بلس” في مرحلة الوصول المبكر الشهر المقبل، بدءًا من الولايات المتحدة، قبل أن تتوسع تدريجيًا إلى أسواق أخرى. ولم تؤكد أمازون بعد موعد إطلاق الخدمة في الهند أو الأسواق الأخرى.

كما ستكون الخدمة متوافقة مع معظم أجهزة أليكسا، مع تقديم العروض التوضيحية باستخدام جهاز “إيكو شو” من أمازون، الذي يضم شاشة تعمل باللمس ومساعدًا صوتيًا.