تكنولوجيا: إكس بوكس تؤجل إطلاق لعبة Fable المرتقبة حتى عام 2026 لضمان تجربة أكثر إتقانا

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مايكروسوفت عن تأجيل موعد إصدار لعبة Fable، إحدى أبرز ألعابها الحصرية، حتى عام 2026، بعدما كان من المقرر إطلاقها في عام 2025، جاء هذا الإعلان خلال البودكاست الرسمي لإكس بوكس، حيث كشف كريج دنكان، رئيس Xbox Game Studios الجديد، عن القرار قائلاً: "كنا قد أعلنا سابقًا أن Fable ستصدر في عام 2025، لكننا قررنا منحها المزيد من الوقت، وستصدر الآن في 2026، أعلم أن هذا ليس الخبر الذي كان يتطلع إليه الجميع، لكنني أؤكد لكم أنه سيكون انتظارًا مستحقًا".

تطوير مستمر لضمان تجربة مثالية

تقوم استوديوهات Playground Games، المطورة لسلسلة Forza Horizon، بتطوير Fable الجديدة، التي تم الإعلان عنها لأول مرة في عام 2020. ومنذ ذلك الحين، لم يتم الكشف سوى عن بعض اللقطات التشويقية. ورغم أن التأجيل قد يكون محبطًا للمعجبين، خاصة بعد مرور 15 عامًا على آخر إصدار رئيسي في السلسلة، إلا أن إكس بوكس لديها مجموعة قوية من الألعاب المقرر إصدارها في الأشهر القادمة، مما يمنح المطورين المزيد من الوقت لصقل اللعبة.

ألعاب كبيرة قادمة إلى إكس بوكس في 2025

بينما تنتظر الجماهير إطلاق Fable، ستصدر العديد من الألعاب البارزة هذا العام، مثل:

Avowed – تم إصداره مؤخرًا

South of Midnight – قادم قريبًا

Doom: The Dark Ages – سيصدر في مايو 2025

The Outer Worlds 2

Ninja Gaiden 4

إصدار جديد من Call of Duty

إضافةً إلى هذه العناوين، تستمر إكس بوكس في تعزيز خدمة Game Pass بعناوين قوية من الطرف الثالث، كما وسّعت الشركة نطاق ألعابها من خلال إصدارها على بلايستيشن ونينتندو.

تجربة جديدة ومذهلة في عالم Albion

أكد كريج دنكان أن استوديو Playground Games يعمل على تقديم “أجمل نسخة من عالم Albion رأيناها على الإطلاق”، مع الحفاظ على الطابع الكلاسيكي للسلسلة وإضافة لمسات جديدة من الفكاهة البريطانية. كما أشار إلى أنه زار الاستوديو مؤخرًا للعب نسخة أولية من Fable، وعاد بلقطات جديدة للبيئات داخل اللعبة، والتي تم عرضها خلال البودكاست الرسمي لإكس بوكس عند الدقيقة 15:55.

حتى في مراحل ما قبل الألفا، تبدو البيئات داخل اللعبة مذهلة بصريًا، ما يعكس الاهتمام بالتفاصيل والجودة العالية التي يسعى الفريق لتحقيقها.

موعد الإصدار الجديد

Fable ستصدر رسميًا في عام 2026، لا يوجد موعد محدد حتى الآن، لكن من المتوقع الكشف عن المزيد من التفاصيل خلال أحداث إكس بوكس القادمة.