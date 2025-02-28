شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف يعمل Apple Intelligence عند استخدامه بلغات متعددة؟ اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع إصدار النسخة التجريبية الأولى من iOS 18.4 الأسبوع الماضي، وسّعت آبل أخيرًا قدرات Apple Intelligence لتشمل لغات أخرى غير الإنجليزية، ولكن أحد الأسئلة التي طرحها المستخدمون غير الناطقين بالإنجليزية كان: “هل ستعمل Apple Intelligence بلغات متعددة؟

وفقاً لموقع 9to5mac يمكنك استخدام Apple Intelligence بلغات متعددة، وقد يبدو هذا بديهيًا عند التفكير في أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي الأخرى مثل ChatGPT، لكن لا يزال Apple Intelligence في مراحله الأولية مقارنة بمنافسيه، وكنتُ من بين الأشخاص الذين كانوا قلقين بشأن كيفية تعامل آبل مع الأوامر المكتوبة بلغات غير اللغة المحددة على الجهاز.

اللغات المدعومة حاليًا

لاستخدام Apple Intelligence، تحتاج إلى ضبط الجهاز وسيري على إحدى اللغات المدعومة، ومع الإصدار التجريبي من iOS 18.4، اللغات المتاحة هي:

• الإنجليزية

• الفرنسية

• الألمانية

• الإيطالية

• البرتغالية

• الإسبانية

• اليابانية

• الكورية

• الصينية المبسطة

كيف يعمل Apple Intelligence عند استخدام لغتين أو أكثر؟

ماذا لو كنت تتحدث أكثر من لغة؟ على سبيل المثال، اذا كنت تستخدم أجهزتك باللغة الإنجليزية، ولكن لغتك الأم هي البرتغالية، مما يعني أنك تكتب وتقرأ كثيرًا بهذه اللغة أيضًا، كان Apple Intelligence قادرًا على التعامل مع اللغتين دون أي مشاكل، وعند إنشاء Genmoji أو استخدام أدوات الكتابة، يمكنك إدخال الأوامر إما بالإنجليزية أو البرتغالية، وسيتعرف النظام تلقائيًا على اللغة دون الحاجة إلى تغيير الإعدادات.

وميزة التلخيص تعمل أيضًا باللغتين، حتى في الإشعارات، فعندما تتلقي رسائل باللغة البرتغالية، يظهر الملخص بنفس اللغة، وإذا كان النص بالإنجليزية، يظهر الملخص بالإنجليزية، ينطبق ذلك أيضًا على التلخيصات في سفاري والبريد الإلكتروني.

بعض القيود الحالية

بالطبع، لا تزال هناك بعض الثغرات التي تحتاج إلى تحسين في المستقبل، على سبيل المثال، لا يمكنك التحدث إلى سيري صوتيًا بلغة مختلفة عن اللغة المحددة في الإعدادات، ولكن ميزة الكتابة إلى سيري تعمل بلغات متعددة، وهو أمر إيجابي.

بعض الميزات الأساسية تعمل تلقائيًا، لكن الميزات الأخرى (مثل Genmoji) تحتاج إلى إضافة لغة ثانية أو ثالثة إلى جهازك حتى يتم تنزيل نماذج لغوية إضافية لها، ويمكنك القيام بذلك من خلال الإعدادات > اللغة والمنطقة وإضافة لغة جديدة دون الحاجة إلى تغيير لغة النظام الرئيسية.

موعد الإصدار

من المتوقع أن يتم إصدار iOS 18.4 للجمهور في أبريل، لكنه متاح حاليًا فقط في النسخة التجريبية (Beta).