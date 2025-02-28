شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تدرس طرح تحديثات على خدمة الترجمة باستخدام الذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد خدمة الترجمة من Google واحدة من أكثر الأدوات المجانية المفيدة المتوفرة - فهي تفتح عالمًا كاملاً من المعلومات وتجعل التواصل مع الأشخاص أسهل بكثير.



وتدرس جوجل في الوقت الحالي تحسين هذه الخدمة ورفع مستوى تطبيق الترجمة الخاص بها من خلال ميزة الذكاء الاصطناعي الجديدة، وبعد وقت قصير من إدخال النص الخاص بك للترجمة، ستلاحظ زر "اطلب متابعة" جديدًا أسفل النتائج، ويؤدي النقر عليه إلى ظهور مجموعة من الخيارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لجعل تجربة الترجمة الخاصة بك أفضل.



و بالنسبة للمبتدئين، عندما تضغط على زر "اسأل متابعة"، فسوف يشرح المعنى الكامن وراء الكلمات، مما يوفر سياقًا إضافيًا حتى تتمكن من رؤية كيف توصل الذكاء الاصطناعي إلى هذه النتيجة المحددة.



ويعد التغيير الحقيقي لقواعد اللعبة هنا هو تنوع الخيارات التي تحصل عليها، حيث يمكنك تعديل الترجمة لتكون، على سبيل المثال، أكثر رسمية أو غير رسمية أو مبسطة.

و هناك أيضًا خيار "إعادة الصياغة"، والاختلافات الإقليمية، والمزيد، مما يتيح لك تخصيص الترجمة بناءً على ما تحتاجه.

كما يمكنك كتابة طلبك الخاص، وسيقوم الذكاء الاصطناعي بتعديله وفقًا لذلك، و يشبه الأمر في الأساس الدردشة مع Gemini أو برنامج دردشة آخر يعمل بالذكاء الاصطناعي، ولكن داخل خدمة الترجمة من Google مباشرةً.

و هذه الميزة الجديدة تقطع شوطًا إضافيًا من خلال إضافة ملاحظات ثقافية وتفاصيل نحوية واختلافات إقليمية، مما يمنحك فهمًا أفضل لكيفية تحول الترجمات اعتمادًا على اللغة والموقع.

وفي حالة إذا لم تكن متأكدًا من النطق، فما عليك سوى الضغط على أيقونة الصوت لسماعها بصوت عالٍ، بالإضافة إلى ذلك، تسمح Google للمستخدمين بتقييم الترجمات من خلال إبداء الإعجاب أو عدم الإعجاب، حتى تتمكن من المساعدة في تحسين الميزة بمرور الوقت.

وهذه الميزة لم يتم تفعيلها بعد، ولكن من المتوقع أن تقوم جوجل بطرحها في تحديث مستقبلي.