شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تؤكد إطلاق تحديث iOS 18.4 فى أبريل مع ميزات جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة آبل رسميًا أن تحديث iOS 18.4 وiPadOS 18.4 سيتم إطلاقه في أبريل المقبل، حاملاً معه مجموعة من الميزات الجديدة لمستخدمي الآيفون والآيباد.

ورغم أن الإصدار التجريبي الأول متاح بالفعل للمطورين والمختبرين العامين، إلا أن الإصدار النهائي سيقدم تحسينات ملحوظة، مثل قسم جديد لعشاق الطعام، وتعديلات على الإشعارات والموسيقى، ودعم موسع لميزة Apple Intelligence.

أبرز الميزات الجديدة في iOS 18.4Apple News+ Food: تجربة محسنة لعشاق الطعام

واحدة من الميزات البارزة في iOS 18.4 هي إضافة قسم Apple News+ Food داخل تطبيق Apple News.

يُقدم حصريًا لمشتركي Apple News+

يضم عشرات الآلاف من الوصفات من ناشرين كبار مثل Bon Appétit وFood & Wine وAllrecipes

قصص حول المطاعم، نصائح للتغذية الصحية، وأساسيات الطهي

إمكانية البحث وتصفية الوصفات بسهولة مع عرض المكونات والخطوات بشكل واضح

وضع “الطهي” الجديد (Cook Mode) الذي يعرض الوصفات بملء الشاشة لسهولة المتابعة أثناء الطهي

حفظ الوصفات للاطلاع عليها دون اتصال بالإنترنت

ميزة الإشعارات الذكية “Priority Notifications”

ميزة جديدة تستخدم Apple Intelligence لتحديد الإشعارات الأكثر أهمية وعرضها على شاشة القفل، لكنها ستكون متاحة فقط على الأجهزة التالية:



iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

سلسلة iPhone 16 القادمة

ميزة الموسيقى المحيطة “Ambient Music”

تمت إضافة خيار جديد داخل مركز التحكم (Control Center) يتيح تشغيل موسيقى مخصصة وفقًا لأربع فئات:



النوم (Sleep)

الاسترخاء (Chill)

الإنتاجية (Productivity)

الصحة والرفاهية (Wellbeing)

خيارات جديدة لمستخدمي الاتحاد الأوروبي

أصبح بإمكان المستخدمين في الاتحاد الأوروبي تعيين تطبيقات افتراضية للخرائط والترجمة، مما يسمح باستخدام Google Maps أو أي تطبيق مفضل آخر كأداة التنقل الافتراضية بدلاً من تطبيق Apple Maps.

دعم أوسع لميزة Apple Intelligence

التحديث يوسّع دعم Apple Intelligence إلى لغات جديدة، تشمل:

الفرنسية

الألمانية

الإسبانية

اليابانية

الصينية المبسطة

أنماط جديدة في “Image Playground”

• إضافة أسلوب رسم جديد “Sketch” بجانب الأساليب الحالية “Animation” و “Illustration”، مما يمنح المستخدمين إمكانية إنشاء صور مرسومة بناءً على أوصاف نصية باستخدام الذكاء الاصطناعي.

إضافات جديدة للرموز التعبيرية (إيموجي)

كالعادة، تقدم آبل مجموعة جديدة من الإيموجي مع كل تحديث رئيسي، ومن المتوقع أن يشمل iOS 18.4 رموزًا مثل:

وجه مرهق بأكياس تحت العينين

قيثارة

مجرفة

تطبيق Vision Pro لأجهزة iPhone

تعمل آبل على إطلاق تطبيق مخصص لـ Vision Pro في وقت لاحق بعد إطلاق iOS 18.4، وسيمكن المستخدمين من:

تحميل التطبيقات الخاصة بـ Vision Pro

اكتشاف محتوى Apple TV المخصص للواقع المعزز

الوصول إلى نصائح وإرشادات حول استخدام الجهاز

موعد الإطلاق والتوفر

الإصدار التجريبي متاح حاليًا للمطورين والمختبرين العامين

الإصدار النهائي قادم رسميًا في أبريل 2025