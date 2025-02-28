شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أول صاروخ يتم إطلاقه من الأراضى الأسترالية يصل إلى مداره الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركة جيلمور سبيس الأسترالية عن موعد الإطلاق لأول محاولة إطلاق مدارية لها على الإطلاق، حيث أعلنت الشركة، أنها تستهدف الإطلاق في موعد لا يتجاوز 15 مارس من ميناء بوين المداري الفضائي الخاص بها في شمال كوينزلاند، بعد موافقة هيئة سلامة الطيران المدني الأسترالية (CASA).

وفقا لما ذكره موقع "Space"، قال آدم جيلمور، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة جيلمور سبيس، في بيان: "ستكون هذه أول محاولة لصاروخ أسترالي للوصول إلى المدار من الأراضي الأسترالية".

يعد إيريس أول صاروخ أسترالي مصمم ومبني يهدف إلى المدار، ويبلغ ارتفاعه 82 قدمًا (25 مترًا) ويمكنه توصيل حمولة تصل إلى 474 رطلاً (215 كيلوجرامًا) إلى مدار متزامن مع الشمس على ارتفاع 310 ميل (500 كيلومتر)، ويتكون إيريس من ثلاث مراحل ويستخدم الدفع الهجين.

ومع ذلك، أشار جيلنور إلى أن الشركة قد تواجه عقبات بما في ذلك الظروف الجوية أو المشكلات الفنية أو عوامل أخرى قد تؤدي إلى إلغاء أو تأخير الإطلاق، ويعمل الفريق نحو الإطلاق.

وقال: "السلامة هي الأولوية القصوى دائمًا.. لن نطلق إلا عندما نكون مستعدين، وعندما تكون الظروف مناسبة".

كما قال إن الإطلاق الأول هو الأصعب، مشيرًا أيضًا إلى أن شركات الصواريخ الخاصة نادرًا ما تطلق بنجاح إلى المدار في المحاولة الأولى، مضيفًا أن سبيس إكس حققت هذا الإنجاز فقط في محاولتها الرابعة.

وقال جيلنور: "سواء نجحنا في الخروج من المنصة أو الوصول إلى الفضاء، فإن المهم هو أن كل ثانية من الرحلة ستوفر بيانات قيمة من شأنها تحسين موثوقية صاروخنا وأدائه لعمليات الإطلاق المستقبلية".