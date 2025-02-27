تكنولوجيا: توقعات بإطلاق هاتف Apple iPhone 17e في غضون عام

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - وفقًا لمحللي CIRP، من المتوقع أن تطلق آبل iPhone 17e بعد حوالي عام من الآن، أي بعد حوالي ستة أشهر من إطلاق سلسلة iPhone 17. هذه الاستراتيجية تشبه إلى حد كبير استراتيجية جوجل، حيث يتم إطلاق هواتف Pixel A الأرخص بعد بضعة أشهر من إطلاق الطرازات الأعلى سعرًا في كل سلسلة. يعود هذا التحول في الاستراتيجية إلى انخفاض شعبية iPhone SE، حيث لم يشكل سوى حوالي 5% من مبيعات آبل في عام 2024.

سيأتي iPhone 16e بتصميم حديث يشبه الطرازات الأعلى سعرًا في عائلة iPhone 16، وسيحتوي على معظم الميزات الموجودة في الطرازات الأغلى. ومع ذلك، ستقوم آبل بإزالة بعض المكونات مثل MagSafe والكاميرا واسعة الزاوية (ultra-wide-angle) لتبرير الفرق في السعر بينه وبين الطرازات الأعلى. يعتقد محللو CIRP أن iPhone 16e سيكون خيارًا أكثر جاذبية للدخول إلى عالم آبل مقارنة بـ iPhone SE، مما سيؤدي إلى زيادة مبيعاته.

تأمل آبل في تكرار نجاح iPhone 5c الذي تم إطلاقه في عام 2013، حيث قدم تصميمًا ملونًا ومميزًا بسعر معقول. مع iPhone 16e، تهدف آبل إلى جذب المزيد من المستخدمين الذين يبحثون عن هواتف ذكية عالية الجودة بأسعار منخفضة، مع الحفاظ على هوية العلامة التجارية.

مع إطلاق iPhone 16e، تعيد آبل تعريف استراتيجيتها في سوق الهواتف منخفضة التكلفة. الهاتف الجديد يقدم تصميمًا حديثًا وميزات أساسية تجعله خيارًا جذابًا للمستخدمين الذين يبحثون عن تجربة آبل بأسعار معقولة. ننتظر المزيد من التفاصيل مع اقتراب موعد الإطلاق الرسمي.

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