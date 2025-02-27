شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الرئيس التنفيذى لـ Nvidia يتجاهل DeepSeek ويعلن طفرة فى حجم المبيعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال Jensen Huang، الرئيس التنفيذي لشركة Nvidia، إن DeepSeek لن يؤثر على المبيعات، بعدما نجح نموذج DeepSeek R1 في حدوث انخفاض قياسي في سعر سهم Nvidia الشهر الماضي، ولكن وصف هوانجR1 بأنه "ابتكار ممتاز"، مشددًا على أنه وغيره من النماذج "المنطقية" تعد حدثا مهما لشركة Nvidia نظرًا لأنها تحتاج إلى المزيد من الحوسبة.

وقال هوانج: "يمكن لنماذج الاستدلال أن تستهلك حوسبة أكثر بـ 100 مرة، وسوف تستهلك نماذج الاستدلال المستقبلية قدرًا أكبر من الحوسبة".

جاء ذلك بعدما أشعل DeepSeek R1 الحماس العالمي، لأنه يعد ابتكار متميز ولكن الأهم من ذلك أنه يحتوي على نموذج عالمي للذكاء الاصطناعي المنطقي مفتوح المصدر، حيث يقوم كل مطوري الذكاء الاصطناعي تقريبًا بتطبيق R1.



في الوقت نفسه، لا تظهر مبيعات Nvidia أي علامات على التباطؤ، بعدما أعلنت Nvidia عن ربع قياسي آخر شهد وصول إيراداتها إلى 39.3 مليار دولار - وهو ما يتجاوز توقعاتها الخاصة وتقديرات وول ستريت.

وقالت إنها تتوقع أن ترتفع إيرادات الربع القادم مرة أخرى إلى حوالي 43 مليار دولار، حيث تضاعفت مبيعات مراكز بيانات Nvidia تقريبًا في عام 2024 إلى 115 مليار دولار وارتفعت بنسبة 16% عن الربع السابق.

وقد وصف هوانج أحدث شريحة Blackwell من Nvidia بأنها مصممة خصيصًا للتفكير المنطقي، وقال إن الطلب الحالي عليها "غير عادي وسوف ننمو بقوة في عام 2025".

في الواقع، على الرغم من الذعر الذي شهده الشهر الماضي بشأن برنامج DeepSeek، فإن سوق رقائق الذكاء الاصطناعي لا تظهر أي علامات على التهدئة.

ومنذ ذلك الحين، كشفت شركات ميتا، وجوجل، وأمازون عن استثمارات ضخمة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، والتزمت بشكل جماعي بمئات المليارات للسنوات المقبلة.