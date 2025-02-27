تكنولوجيا: كرت RTX 5090D المخصص للسوق الصيني يتفوق على RTX 4090 بأداء مضاعف في اختبارات PassMark

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حقق كرت الشاشة GeForce RTX 5090D نتائج استثنائية في اختبارات PassMark، ليتربع على عرش فئة الكروت المتطورة. لم يكتفِ الكرت بتصدر القائمة، بل حقق قفزة نوعية في الأداء، متفوقًا على كرت الشاشة RTX 4090 بفارق كبير، ومحققًا ضعف أدائه في اختبار DirectX 12. وذلك بعد تعثر ملحوظ في اختبارات سابقة.

سجل كرت الشاشة RTX 5090D متوسطًا قدره 45,948 نقطة في اختبارات الأداء العام، و 304 إطارًا في الثانية في اختبار DirectX 12. هذه الأرقام تعكس قوة الكرت الهائلة، خاصة عند مقارنتها بأداء كروت RTX 5090 و RTX 4090، اللتين سجلتا 39,209/212 و 38,430/150 على التوالي.

يُعد كرت الشاشة RTX 5090D نسخة معدلة من كرت RTX 5090 القياسي، تم تصميمه خصيصًا لتلبية متطلبات السوق الصيني. وعلى الرغم من تطابق المواصفات الرئيسية بين النسختين، مثل عدد أنوية CUDA وتكوين الذاكرة، إلا أن أداء الذكاء الاصطناعي في كرت الشاشة RTX 5090D مقيد، حيث يبلغ 2,375 AI TOPS مقارنة بـ 3,352 AI TOPS في النسخة العالمية.

على الرغم من هذا التقييد، أثبت كرت RTX 5090D قدرته الفائقة على الأداء، متفوقًا على كرت RTX 4090 بنسبة 19.6% في اختبارات الأداء العام، ومحققًا قفزة مذهلة بنسبة 102.7% في اختبار DirectX 12.

تم اختيار المقارنة مع كرت الشاشة RTX 4090 القياسي، وليس كرت الشاشة RTX 4090D المخصصة للسوق الصيني، وذلك لعدة أسباب. أولاً، عدد اختبارات كرت RTX 4090D على PassMark محدود للغاية (9 اختبارات فقط)، مقارنة بـ 14,500 اختبار لـ كرت RTX 4090. ثانياً، نتائج كرت RTX 4090D كانت أضعف بكثير، حيث سجلت 28,686 نقطة في الأداء العام و 128 إطارًا في الثانية في اختبار DirectX 12.

من المرجح أن عينة كرت الشاشة RTX 5090D التي تم اختبارها قد تم كسر سرعتها، وهو ما يتوافق مع فيديو نشره توني يو من Asus، والذي أظهر كرت الشاشة RTX 5090D معدل يسجل 43,372 نقطة في اختبار 3DMark Port Royal. للمقارنة، سجل كرت الشاشة RTX 5090 FE القياسي 37,335 نقطة في نفس الاختبار، مما يعني أن كرت RTX 5090D المكسور السرعة حقق زيادة في الأداء بنسبة 16.2%.

يُعد كرت RTX 5090D كرت شاشة استثنائي، يقدم أداءً خارقًا يتفوق على كرت RTX 4090 بفارق كبير. وعلى الرغم من أنها نسخة معدلة للسوق الصيني، إلا أنها أثبتت قدرتها على المنافسة بقوة في اختبارات الأداء.

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