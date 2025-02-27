تكنولوجيا: Game Console تطلق جهاز الألعاب المحمول RX6H بسعر اقتصادي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت Game Console عن جهاز ألعاب محمول جديد يحمل اسم RX6H، وهو جهاز اقتصادي للغاية يستهدف محبي الألعاب القديمة بتصميم مريح وسعر منخفض. يتميز RX6H بشاشة بحجم 3.5 بوصة بدقة 640×480، مما يجعله خيارًا عمليًا لتشغيل الألعاب الكلاسيكية من منصات مثل Nintendo وPlayStation الأولى. يعتمد الجهاز على معالج Rockchip RK3326 مع ذاكرة عشوائية 1 جيجابايت، مما يوفر أداءً كافيًا لمحاكاة ألعاب الجيل القديم بسلاسة.

يأتي RX6H مثبتًا مسبقًا بنظام EmuELEC 4.7، لكن المستخدمين يمكنهم تحديثه إلى ArkOS، وهو نظام تشغيل شائع بين عشاق الأجهزة المحمولة للألعاب القديمة، مما يمنح مرونة أكبر في تخصيص التجربة. الجهاز مزود بمنفذ MicroSD واحد لتخزين الألعاب والنظام، وهو متوفر بسعر يتراوح بين 34 و42 دولارًا عبر AliExpress، مع تقارير تشير إلى أن بعض المراجعين تمكنوا من شرائه بسعر أقل يصل إلى 25 دولارًا قبل الإطلاق الرسمي.

على الرغم من أن RX6H لا ينافس الأجهزة الحديثة من حيث القوة، إلا أن تصميمه المريح وحجمه الصغير يجعلانه خيارًا جذابًا لمن يبحثون عن وسيلة ميسورة لاستعادة ذكريات الألعاب القديمة. يتوفر الجهاز بألوان متعددة، بما في ذلك اللون الأبيض، مما يضيف لمسة جمالية إلى وظيفته. الجهاز رغم بساطته، يقدم قيمة جيدة مقابل السعر، خاصة لعشاق المحاكاة الذين يرغبون في تجربة خفيفة ومحمولة.

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