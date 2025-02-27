شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يطور وظيفة UPI Lite للمعاملات السريعة المالية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى تطبيق WhatsApp، لتطوير وظيفة UPI Lite للمستخدمين، فمن المتوقع أن يتم تبسيط عملية الدفع من خلال تمكينهم من تنفيذ المعاملات دون إدخال رقم التعريف الشخصي، على غرار المنصات الأخرى.

وقد تم رصد ميزة WhatsApp قيد التطوير بعد تفكيك APK لإصدار تجريبي من التطبيق وقد تعمل مع المعاملات منخفضة القيمة، ويأتي هذا الكشف وسط التقارير عن تطوير تسهيلات دفع الفواتير لمستخدمي WhatsApp في الهند.



وقد تم رصد هذه الميزة بواسطة Android Authority بعد عملية إزالة APK للإصدار التجريبي من تطبيق WhatsApp 2.25.5.17.

ويُقال إن رمز التحديث يحتوي على عدة سلاسل تشير إلى وظيفة UPI Lite المزعومة، و قد يتيح الدفع السريع حتى لو كانت الخوادم مشغولة، علاوة على ذلك، قد يتمكن المستخدمون من تنفيذ المعاملات بنقرة واحدة، دون أي فشل.

و تشير سلاسل التعليمات البرمجية أيضًا إلى أنهم قد يتمكنون أيضًا من إضافة أموال وسحبها في أي وقت من منصة المراسلة الفورية.

ومع ذلك، فإن إعداد UPI Lite لن يؤدي إلا إلى تمكينه على هذا الجهاز فقط وليس عبر أجهزة متعددة متصلة بالحساب.

ومن خلال هذه الميزة المزعومة، يمكن لـ WhatsApp الاعتماد على وظيفة UPI الحالية والتي تتيح للمستخدمين ربط حسابات UPI الخاصة بهم بتطبيق المراسلة لتنفيذ المدفوعات.

في الماضي، تم الإبلاغ عن قيام WhatsApp بتطوير وظائف مالية إضافية خصيصًا لقاعدة مستخدميه الهنود.

ويقال إنه يعمل على توفير القدرة على سداد الفواتير داخل التطبيق، و قد يشمل ذلك فواتير الكهرباء، وإعادة شحن الهاتف المحمول، وفاتورة المياه، ودفع الإيجار، وفاتورة الغاز عبر الأنابيب، وفاتورة الهاتف الثابت المدفوعة لاحقا.

والجدير بالذكر أن UPI Lite هو تطبيق تم تطويره بواسطة شركة المدفوعات الوطنية الهندية (NPCI) والذي يعمل على تشغيل بروتوكولات النظام البيئي UPI الحالية للهواتف، حيث انه يهدف إلى معالجة المعاملات ذات القيمة المنخفضة التي تم تحديدها بأقل من Rs. 500.

كما يمكن استخدام الوظيفة المرتبطة برقم الهاتف المحمول الخاص بالمستخدم لإجراء الدفعات حتى بدون اتصال مباشر بالإنترنت.