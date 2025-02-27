شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "SpaceX" تؤجل الرحلة الثامنة لصاروخ "ستارشيب" الضخم إلى 3 مارس والان مع تفاصيل الخبر

أجلت شركة SpaceX الرحلة التجريبية الثامنة لصاروخها العملاق ستارشيب بضعة أيام، حيث كانت شركة إيلون ماسك تستهدف يوم الجمعة (28 فبراير) الرحلة الثامنة لستارشيب، أكبر وأقوى صاروخ تم بناؤه على الإطلاق، لكن هذا لم يعد وفقا لخطة، بل تغير الموعد إلى 3 مارس المقبل.

قالت SpaceX في منشور على X "نستهدف الآن إطلاق الرحلة التجريبية الثامنة لستارشيب في أقرب وقت يوم الاثنين 3 مارس"، ولم يتم تقديم أي سبب للتأخير، وفقا لتقرير نشره موقع "space".

إذا سارت الأمور وفقًا للخطة، فستقلع ستارشيب من ستاربيس، منشأة سبيس إكس في جنوب تكساس، يوم الاثنين المقبل.

تم إطلاق مركبة ستارشيب المجهزة بالكامل لأول مرة في أبريل 2023، وقد طار الصاروخ ست مرات أخرى منذ ذلك الحين، وكان آخرها في 16 يناير.

كانت تلك المهمة، الرحلة 7، ناجحة جزئيًا، وتمكنت SpaceX من الإمساك بالمعزز الضخم للمرحلة الأولى من ستارشيب، والمعروف باسم سوبر هيفي، بأذرع لبرج إطلاق ستاربيس بعد حوالي سبع دقائق من الإقلاع.

كان من المفترض أن تنشر المركبة، المرحلة العلوية من المركبة، 10 نسخ من أقمار الإنترنت ستارلينك التابعة لـ SpaceX ، وتدور حول جزء كبير من الكوكب، وتهبط في المحيط الهندي قبالة غرب أستراليا بعد حوالي ساعة من الإطلاق. لكن هذا لم يحدث؛ عانت المركبة من تسرب للوقود وانتهى بها الأمر بالانفجار فوق المحيط الأطلسي.

كتبت SpaceX في وصف المهمة أن أهداف الرحلة 8 ستكون مماثلة لأهداف الرحلة 7، وستحاول SpaceX مرة أخرى الإمساك بـSuper Heavy وهي المرة الثالثة بشكل عام.