تكنولوجيا: Eryone تكشف Thinker X400 طابعة ثلاثية الأبعاد ضخمة للإنتاج الاحترافي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة Eryone طابعة ثلاثية الأبعاد جديدة تحمل اسم Thinker X400، وهي أداة مبتكرة تتميز بحجم بناء كبير يصل إلى 400 × 400 × 400 ملم، مما يجعلها مثالية لإنتاج قطع كبيرة أو عدة قطع صغيرة في وقت واحد.

هذه الطابعة، التي تستهدف الاستخدام الاحترافي خاصة في بيئات الإنتاج العالي، تأتي مزودة بغرفة مغلقة تحمي القطع من التأثيرات الخارجية مثل التيارات الهوائية، وتساهم في تقليل الضوضاء أثناء التشغيل.

تتميز Thinker X400 بسرعة طباعة تصل إلى 500 ملم/ثانية، مع معدل تدفق يبلغ 35 ملم في الثانية، مما يعزز كفاءتها في إنجاز المهام بسرعة دون التضحية بالدقة التي تتراوح بين 0.1 و0.3 ملم. يمكن للمستخدمين ضبط سماكة الطبقات بين 0.08 و0.32 ملم، مما يوفر مرونة كبيرة في التحكم بجودة الطباعة. الطابعة مزودة برأس طباعة يسخن حتى 300 درجة مئوية، ولوحة أساسية تصل حرارتها إلى 120 درجة مئوية، مما يتيح استخدام مواد متنوعة مثل PLA، PETG، TPU، وحتى الخيوط المعززة بألياف الكربون أو الزجاج.

تعتمد Thinker X400 على نظام Klipper للتحكم الدقيق، وتأتي مع ميزات مثل التسوية الأوتوماتيكية للأربع نقاط وحساسات لضبط المحاور، مما يجعلها سهلة الاستخدام حتى في بيئات العمل المزدحمة. كما أنها مزودة بكاميرا مدمجة لمراقبة العملية عن بُعد، وبرمجيات إدارة إنتاج تساعد على تنظيم الطباعة في المشاريع الكبيرة.

الطابعة متوفرة حاليًا عبر حملة تمويل جماعي على منصة Kickstarter بسعر يبدأ من 1400 دولار، مع توقعات ببدء التسليم في أبريل. ورغم المخاطر المالية المرتبطة بالتمويل الجماعي، فإن Eryone تُعد شركة ذات سمعة جيدة في مجال الطابعات ثلاثية الأبعاد، مما يعزز الثقة في هذا المنتج. الخبراء يرون أن هذه الطابعة تلبي احتياجات المحترفين الذين يبحثون عن إنتاجية عالية وجودة موثوقة، مما يجعلها إضافة قوية لسوق الطباعة ثلاثية الأبعاد.

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