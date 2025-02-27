تكنولوجيا: هجوم إلكتروني يستهدف 16 من إضافات متصفح كروم الشهيرة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قام فريق من الباحثين بكشف هجوم إلكتروني واسع النطاق استهدف متصفح “كروم” من جوجل، حيث تم اختراق 16 إضافة شهيرة، من بينها “Adblock for Chrome” و”WAToolkit”، مما عرض أكثر من 3.2 مليون مستخدم للخطر. هذا الهجوم، الذي بدأ في ديسمبر الماضي، لم يكن مجرد عملية قرصنة عادية، بل اعتمد على استراتيجية متطورة تُعرف بـ”اختراق سلسلة التوريد”. في هذه الطريقة، استطاع المهاجمون التسلل إلى الإضافات الموثوقة ونشر تحديثات ضارة دون أن يدرك المستخدمون ذلك.

الإضافات المصابة، التي بدت في ظاهرها آمنة ومفيدة، كانت تقوم في الخفاء بحقن نصوص برمجية خبيثة لسرقة البيانات، وتعديل طلبات الإنترنت، وحتى زرع إعلانات غير مرغوبة في صفحات الويب. بعض هذه الأدوات كانت تُستخدم أصلاً لحظر الإعلانات أو تحسين تجربة التصفح، لكنها تحولت إلى أسلحة بيد المهاجمين. وتشير التقارير إلى أن هذا الهجوم لم يستهدف شركة بعينها، بل كان عملية عشوائية واسعة استغلت ثغرات في نظام الأمان.

تمكن المهاجمون من الوصول إلى حسابات المطورين عبر رسائل تصيد احتيالية متقنة، مما سمح لهم بالتحكم في الإضافات وتحديثها ببرمجيات ضارة. ورغم إزالة هذه الإضافات من متجر “كروم” الآن، فإن المستخدمين الذين لم يقوموا بحذفها يدويًا قد يظلون عرضة للمخاطر. الخبراء يحذرون من أن مثل هذه الهجمات تُظهر مدى هشاشة الإضافات التي نعتمد عليها يوميًا، ويؤكدون على ضرورة توخي الحذر وتحديث البرمجيات بانتظام من مصادر موثوقة.

قائمة الإضافات المتضررة:

Adblock for Chrome

WAToolkit

Tab Manager

OneNote Web Clipper

Dark Mode

Simple Undo Close

Copy URL

Quick Tabs

Edit This Cookie

Save to Pocket

Better History

Hover Zoom+

Search by Image

Session Buddy

Clear Cache

Go Back With Backspace

هذا الحادث يسلط الضوء على الحاجة الملحة لتعزيز الحماية في عالم الإنترنت، حيث أصبحت الأدوات التي نراها بسيطة هدفًا للقراصنة، مما يهدد خصوصية الملايين وأمنهم الرقمي.

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