شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة DeepSeek تكشف عن إطلاق نموذج جديد للذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتطلع شركة DeepSeek إلى إطلاق نموذج جديد للذكاء الاصطناعي، فقد اثارت الشركة الصينية الناشئة عمليات بيع بقيمة تريليون دولار (حوالي 8,72,00,30 كرور روبية) - بالإضافة إلى عمليات بيع في أسواق الأسهم العالمية الشهر الماضي من خلال نموذج منطقي للذكاء الاصطناعي مخفض السعر تفوق على العديد من المنافسين الغربيين.



والآن، تعمل الشركة على تسريع إطلاق النموذج الوريث لطراز R1 لشهر يناير، حيث تخطط DeepSeek لإصدار R2 في أوائل شهر مايو، حيث تأمل أن ينتج النموذج الجديد ترميزًا أفضل وأن يكون قادرًا على التفكير بلغات غير الإنجليزية.

ولم يتم التوصل إلى تفاصيل أكثر بشأن الجدول الزمني المتسارع لإصدار R2، ولم يستجب DeepSeek لطلب التعليق على هذه القصة، في الوقت الذى لا يزال المنافسون يستوعبون الآثار المترتبة على R1، الذي تم تصميمه باستخدام شرائح Nvidia الأقل قوة ولكنه قادر على المنافسة مع تلك التي تم تطويرها بتكلفة مئات المليارات من الدولارات من قبل عمالقة التكنولوجيا الأمريكيين.



وقال فيجاياسيمها ألوجاتا، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة زينسار الهندية لخدمات التكنولوجيا: "إن إطلاق نموذج DeepSeek R2 يمكن أن يكون لحظة محورية في صناعة الذكاء الاصطناعي".

وأكد أن نجاح DeepSeek في إنشاء نماذج ذكاء اصطناعي فعالة من حيث التكلفة "من المرجح أن يحفز الشركات في جميع أنحاء العالم على تسريع جهودها الخاصة وكسر القبضة الخانقة لعدد قليل من اللاعبين المهيمنين في هذا المجال.

ومن المرجح أن تثير مسألة R2 قلق حكومة الولايات المتحدة، التي حددت قيادة الذكاء الاصطناعي كأولوية وطنية، فقد يؤدي إصداره إلى تحفيز السلطات والشركات الصينية بشكل أكبر، حيث تقول العشرات منها إنها بدأت في دمج نماذج DeepSeek في منتجاتها.

لا يُعرف سوى القليل عن شركة DeepSeek، التي أصبح مؤسسها Liang Wenfeng مليارديرًا من خلال صندوق التحوط الكمي High-Flyer.