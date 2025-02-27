شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الرئيس التنفيذى لـ Spotify يصف امتثال أبل للاتحاد الأوروبى بأنه "مهزلة" والان مع تفاصيل الخبر

قال دانييل إيك، الرئيس التنفيذي لشركة Spotify، إنه ليس سعيدًا جدًا بالامتثال الحالي لشركة أبل لقانون الأسواق الرقمية للاتحاد الأوروبي (DMA)، وفي مقابلة جديدة مع بلومبرج، انتقد شركة أبل ودعا الجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات سريعة ضد الشركة، حيث يقول إيك إنه حان الوقت "لإنفاذ القانون" ضد شركة أبل

قال إيك إن محاولات صانع أيفون للتوافق مع قانون الأسواق الرقمية للاتحاد الأوروبي هي "مهزلة".



وتابع أن شركة أبل استخدمت "نمطًا راسخًا من تأخير وتعطيل" امتثالها لقانون الأسواق الرقمية، الذي يضع حواجز صارمة على سلوك أقوى شركات التكنولوجيا.



قال إيك: "لقد حان الوقت لأوروبا لإظهار أننا سننفذ القانون الذي تم تمريره بالفعل"، مضيفًا أن حملات القمع على سلوك أبل أصبحت أيضًا محور تركيز الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة.



أعرب الاتحاد الأوروبي سابقًا عن استيائه من امتثال أبل الأولي لـ DMA، ومن المتوقع أن يدرس ما إذا كانت هناك حاجة إلى عقوبات إضافية.



يكتب ستولتون: "وعدت رئيسة المنافسة في الاتحاد الأوروبي تيريزا ريبيرا سابقًا بالحكم على امتثال أبل لـ DMA بحلول نهاية مارس، يمنحها القانون سلطة فرض غرامات تصل إلى 10٪ من الإيرادات السنوية العالمية".



يبدو المشهد السياسي الآن مختلفًا بعض الشيء عما كان عليه من قبل، ومن غير الواضح ما إذا كان الاتحاد الأوروبي سيواصل اتخاذ إجراءات ضد أبل بعد أن أشار رئيس الولايات المتحدة إلى معارضة جادة لمثل هذه التحركات.



كان Spotify ورئيسها التنفيذي من أنصار الضغوط التنظيمية المتزايدة على أبل، لذا فإن الضغط على الاتحاد الأوروبي اليوم ليس مفاجئًا.



لكن من المحتمل جدًا أن تكون الشكاوى المتجددة ضد أبل بسبب المخاوف من أن يقرر الاتحاد الأوروبي التخلي عن أي إجراء آخر.

