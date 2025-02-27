شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: SpaceX تطلق 21 قمرا صناعيا من شبكة "ستارلينك" للإنترنت على صاروخ Falcon 9 والان مع تفاصيل الخبر

أطلق صاروخ جديد من SpaceX دفعة جديدة من أقمار الإنترنت "ستارلينك" إلى المدار، حيث انطلق صاروخ فالكون 9 الذي يحمل 21 قمرًا صناعيًا من ستارلينك من مجمع الإطلاق 40 التابع لـ SpaceX، في محطة كيب كانافيرال الفضائية بولاية فلوريدا.

كانت مهمة ستارلينك، المسماة ستارلينك 12-13، هي الدفعة الرابعة من أقمار الإنترنت ستارلينك التي أطلقتها SpaceX في الأسبوع الأخير، فسبقتها رحلات في 18 فبراير و21 فبراير و22 فبراير.

كان الإطلاق نادرًا بالنسبة لـ SpaceX في جانب واحد، وهو المرحلة الأولى من فالكون 9، وكان الصاروخ المعزز عبارة عن مرحلة جديدة تمامًا من طراز فالكون 9 " B1092"، حيث يقوم بأول رحلة له، وهي جديدة لشركة SpaceX، التي لديها مجموعة من الصواريخ المعززة المخضرمة.

عاد الصاروخ المعزز إلى الأرض بعد حوالي ثماني دقائق من الإطلاق، وهبط على سفينة Just Read the Instructions المتمركزة قبالة الساحل في المحيط الأطلسي.

في غضون ذلك، واصلت المرحلة العلوية من فالكون 9 صعودها إلى المدار، حيث نشرت أقمارها الصناعية الـ 21 من ستارلينك بعد حوالي 65 دقيقة من الإقلاع.

تضاف أقمار ستارلينك الجديدة إلى العدد المتزايد من أقمار الإنترنت الفضائية لشركة SpaceX في كوكبة ضخمة مصممة لتوفير الوصول إلى الإنترنت عالي السرعة في جميع أنحاء العالم.

يمثل الإطلاق في وقت متأخر من الليل مهمة فالكون 9 الرابعة والعشرين لشركة SpaceX في عام 2025، والتي يتمثل 18 منها لإطلاق ستارلينك.

وبحسب قاعدة بيانات وضعها عالم الفلك جوناثان ماكدويل، الذي يتتبع بانتظام أقمار كوكبة ستارلينك، فإن لدى SpaceX حاليًا أكثر من 7000 قمر صناعي تشغيلي من سلسلة ستارلينك في مدار أرضي منخفض.