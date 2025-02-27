تكنولوجيا: هاتف Vivo T4X 5G يظهر رسميًا بتصميمه الجديد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت Vivo دعابة لهاتف Vivo T4X 5G منذ أكثر من أسبوع، مما أثار توقعات بإطلاقه في 20 فبراير. لكن هذا لم يحدث، ولم تكشف Vivo حتى الآن عن موعد الإطلاق الرسمي.

ومع ذلك، قامت الشركة بتحميل صورة الهاتف على موقعها الرسمي في الهند، مما منحنا نظرة واضحة على تصميمه.

تُظهر الصورة الجهة الخلفية من Vivo T4X 5G، والتي تضم كاميرتين إلى جانب فلاش LED دائري ملون. كما يتضح أن الهاتف يأتي بإطارات مسطحة، مع وجود فتحة بطاقة SIM على الجانب الأيسر.

ورغم أن Vivo لم تكشف بعد عن المواصفات الكاملة للهاتف، إلا أن دعابة سابقة أشارت إلى أنه سيضم بطارية بسعة 6500 مللي أمبير، كما من المتوقع أن يكون سعره أقل من 15000 روبية هندية (أي حوالي 170 دولارًا / 165 يورو).

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