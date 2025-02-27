تكنولوجيا: هذه الهواتف ستحصل أولًا على One UI 7 وتاريخ وصولها

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد سامسونج لبدء طرح تحديث One UI 7 اعتبارًا من أبريل، وهو ما يتماشى مع التقارير السابقة وبرامج Beta الحالية.

بحسب لقطة شاشة من ورشة عمل سامسونج، تخطط الشركة لإطلاق تحديث اندرويد 15 لثلاثة أجيال من أجهزتها خلال الفترة بين منتصف أبريل ونهاية مايو.

ستكون سلسلة Galaxy S24، بما في ذلك S24+ و S24 Ultra و S24 FE، إلى جانب Galaxy Z Flip6 و Galaxy Z Fold6، أول من يحصل على التحديث في 18 أبريل.

أما الأجهزة الأخرى، مثل سلسلة Galaxy S22، إلى جانب Galaxy Z Fold4 و Z Flip4 و Galaxy A34 و A33 و A53، فستحصل على التحديث لاحقًا في 16 مايو.

أخيرًا، سيصل التحديث إلى سلسلة Galaxy S21، بالإضافة إلى Galaxy Z Flip3 و Z Fold3، في 23 مايو.

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