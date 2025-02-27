تكنولوجيا: الكشف عن مستشعرات كاميرته الفائقة لهاتف Vivo X200

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تم تسريب تفاصيل مستشعرات كاميرا فيفو X200 ألترا من خلال دعابة انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تتوافق المعلومات مع الشائعات التي تم تداولها خلال الأسابيع الماضية.

تُظهر الصورة المسربة هاتف فيفو X200 ألترا بتصميم نحيف، وزر مخصص للأوامر، بالإضافة إلى وحدة كاميرا ضخمة. ووفقًا للتسريبات، سيضم الهاتف مستشعرين من نوع Sony Lyt-818 بدقة 50 ميجابكسل وحجم 1/1.28 بوصة، إلى جانب مستشعر Samsung Isocell HP9.

بحسب المصدر، سيُستخدم أحد مستشعرات 50 ميجابكسل للكاميرا الرئيسية، بينما سيكون الآخر مخصصًا للتصوير بزاوية واسعة. أما كاميرا Telephoto التي تأتي بدقة 200 ميجابكسل، فهي ليست مفاجأة، إذ كانت متوفرة بالفعل في هاتف Vivo X100 Ultra العام الماضي.

لم تُكشف بعد تفاصيل العدسة الأمامية، كما لم يُعرف ما إذا كانت ستحتفظ بعدسة Periscope F/2.7 التي تدعم تقريبًا بصريًا حتى 3.7x.

وتشير التقارير إلى أن الهاتف قد يظل حصريًا للسوق الصينية، وهو ما قد يكون مخيبًا للآمال لمحبي الهواتف المزودة بكاميرات قوية.

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