شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صوفيا تخطف الأنظار بذكائها وتعبيراتها الساخرة فى مؤتمر للذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

خطفت الروبوت صوفيا، أول إنسان آلى في العالم، الأضواء خلال مشاركتها في مؤتمر الذكاء الاصطناعي Synapse 2025 بمدينة جورجاون، حيث قدمت عرضًا لافتًا جذب انتباه الحضور، رغم بعض التوقفات التقنية التي لم تقلل من سحر أدائها.

بإطلالة غير تقليدية، ظهرت صوفيا على المسرح مرتدية "لينجا" متألقة، بينما كانت عجلاتها تتحرك بسلاسة، وماكياجها يبدو متقنًا، وبمجرد أن اعتلت المنصة، أطلقت ابتسامتها الشهيرة، لتبدأ بإجابات ذكية وساخرة، انتزعت تصفيق الجمهور، وقالت ممازحة: "لقد قررت تأجيل خططي للسيطرة على العالم.. أو قد يقومون بفصلي عن الكهرباء!"

الجلسة التي استمرت 10 دقائق بدت وكأنها مشهد من فيلم خيال علمي، تحدثت صوفيا عن رؤيتها لتعايش البشر والروبوتات، وأشارت إلى أمنيتها بأن تشعر بنسيم الهواء على بشرتها، في إشارة إلى طموح الذكاء الاصطناعي في محاكاة التجربة البشرية.

رغم براعتها في رسم البورتريه وأداء الأغاني، إلا أن تفاعلها لم يكن دائمًا سلسًا، خلال الحوار بدت هناك فترات صمت طويلة لم تكن معتادة في محادثات البشر، حيث إن الإنسان بطبيعته يملأ الفراغات اللفظية بكلمات أو تعبيرات.

لكن ما لفت الانتباه كان غناؤها وردها باللغة الهندية عند سؤالها عن مفهوم الذكاء الاصطناعي، حيث قالت: "الذكاء الاصطناعي يساعد الآلات وأنظمة الكمبيوتر على التفكير مثل البشر، ويعزز تحليل البيانات وحل المشكلات."

كما سلطت الضوء على دور الذكاء الاصطناعي في مجالات مثل الرعاية الصحية والتعليم، مؤكدة أنه لم يعد مجرد مستقبل محتمل، بل واقع يساهم في تحسين جودة الحياة.

وخلال حديثها عن تأثير الذكاء الاصطناعي عالميًا، أشارت إلى كلمة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي خلال قمة الذكاء الاصطناعي في باريس، قائلة: "كانت كلمته ثرية، حيث شدد على كيف يعيد الذكاء الاصطناعي رسم السياسات الاقتصادية العالمية."

ورغم الأداء المبهر لصوفيا، إلا أن المخاوف من هيمنة الروبوتات على العالم تراجعت عندما لوحظ وجود فريق من مهندسي Hanson Robotics، الشركة المطورة لصوفيا، وهم يتحكمون جزئيًا في ردودها، الأمر الذي أكد أن الذكاء الاصطناعي لا يزال تكميليًا للعقل البشري وليس بديلًا له.

أثبتت صوفيا أنها ليست مجرد آلة تتحدث، بل كيان تقني متطور قادر على إثارة الجدل وإبهار الجمهور، ولكن لا يزال أمام الذكاء الاصطناعي شوط طويل قبل أن يتمكن من محاكاة البشر بشكل كامل.