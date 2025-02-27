تكنولوجيا: فيديو تفكيك رسمي لهاتف Xiaomi 15 Ultra قبل الإطلاق

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شاومي للإعلان رسميًا عن هاتف Xiaomi 15 Ultra غدًا في الصين، إلى جانب سيارة SU7 Ultra EV، بينما سيتم إطلاقه عالميًا في 2 مارس. وقبل الإطلاق، واصلت الشركة الترويج للهاتف بكثافة، واليوم كشفت عن فيديو رسمي لتفكيكه.

يمكن مشاهدة الفيديو المضمن أدناه، لكنه متوفر باللغة الصينية فقط. ومع ذلك، فهو يمنحنا نظرة تفصيلية على الهاتف وكاميراته الضخمة.

سيضم هاتف Xiaomi 15 Ultra كاميرا Periscope Telephoto بدقة 200 ميجابكسل، تعتمد على مستشعر ISOCELL HP9 من سامسونج، والذي ظهر لأول مرة في Vivo X100 Ultra العام الماضي، وتم تبنيه لاحقًا في Vivo X200 Pro، ومن المتوقع أن يظهر أيضًا في Vivo X200 Ultra.

ستجهز شاومي هذه الكاميرا بعدسة زجاج انعكاس منخفض للغاية مكونة من 24 طبقة، مما يقلل الانعكاس إلى 1.5% فقط، ما يساعد أيضًا في مقاومة الخدوش.

أما الكاميرا الرئيسية، فستستخدم مرة أخرى مستشعرًا بحجم 1 بوصة، تمامًا كما كان في إصدارات Ultra السابقة، وقد أكدت شاومي هذه التفاصيل رسميًا. وتشير التسريبات إلى أن الهاتف سيعمل بمعالج Snapdragon 8 Gen 3 من كوالكوم.

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