تكنولوجيا: سامسونج تعلن رسميًا عن حدث إطلاق سلسلة Galaxy A

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد تسريبات كشفت عن تفاصيل Galaxy A56 و A36 و A26، أعلنت سامسونج رسميًا عن حدث إطلاق سلسلة Galaxy A في 2 مارس، دون تحديد الهواتف التي ستُعلن عنها. ورغم أن الصورة التشويقية تُظهر جهازين فقط، فمن المحتمل أن يتم الكشف عن هاتفين الآن، والثالث لاحقًا.

تشير الشائعات إلى أن الهواتف الثلاثة ستأتي بشاشة 6.7 بوصة بدقة 2340×1080 بكسل، مع مستشعر بصمة في الشاشة لـ A56 و A36، بينما سيكون في زر الطاقة لـ A26.

سيعمل A56 بمعالج Exynos 1580، و A36 بمعالج Snapdragon 6 Gen 3، و A26 بمعالج Exynos 1380، مع 8 جيجابايت من الذاكرة العشوائية لـ A56، وخيار 6 أو 8 جيجابايت لـ A36 و A26.

جميع الأجهزة ستحتوي على كاميرا رئيسية 50 ميجابكسل مع OIS، وكاميرا فائقة الاتساع 12 ميجابكسل في A56، و8 ميجابكسل في A36 و A26.

كما ستضم الهواتف كاميرا ماكرو 5 ميجابكسل لـ A56 و A36، و2 ميجابكسل لـ A26. أما الكاميرا الأمامية فستكون 12 ميجابكسل في A56 و A36، و13 ميجابكسل في A26.

ومن المتوقع أن تأتي جميع الأجهزة مباشرة بنظام Android 15 وواجهة One UI 7، مما قد يثير بعض الغيرة بين مالكي Galaxy S24.

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