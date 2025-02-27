تكنولوجيا: نظرة أولى داخل سيارة Xiaomi YU7 عالية التقنية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تقترب شاومي من الكشف الرسمي عن سيارتها الكهربائية الثانية، Yu7، حيث تكشف أحدث الصور التجسسية عن مقصورة مصممة لتلبية تطلعات عشاق التكنولوجيا ومحبي الراحة.

بعد نجاح سيارة السيدان الكهربائية SU7، تستفيد شاومي من خبرتها في تطوير هذه السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV).

وعلى ما يبدو، تتخلى Yu7 عن لوحة العدادات التقليدية، حيث يعتمد السائقون بدلًا من ذلك على شاشة عرض رأسية بانورامية (PHUD) تُظهر معلومات القيادة الأساسية مباشرة على الزجاج الأمامي، ما يتيح التركيز على الطريق.

وتضم وحدة التحكم المركزية شاشة للترفيه أصغر قليلًا من تلك الموجودة في SU7، وتعمل بنظام HyperOS، مما يضمن تكاملًا سلسًا مع أجهزة شاومي الأخرى.

وتتميز عجلة القيادة في Yu7 بتصميم أنيق يجمع بين الأناقة والعملية، إذ تأتي مغطاة بمزيج من الألكانتارا وألياف الكربون لتوفير إحساس فاخر. ويضفي التصميم المسطح من الأسفل لمسة رياضية، بينما تتيح الأزرار المادية الوصول السريع إلى الوظائف الرئيسية.

تشمل هذه الأزرار زر “Mode Mode” الأحمر اللامع لتعزيز الأداء، بالإضافة إلى زر آخر لتفعيل أنظمة مساعدة السائق المتقدمة (ADAS).

تولت Yu7 اهتمامًا خاصًا بالخامات الفاخرة، حيث أظهرت الصور المسربة تنجيدًا مزدوج اللون من الجلد الأرجواني. كما يضم مقعد السائق مسند ساق كهربائي لتعزيز الراحة أثناء الرحلات الطويلة.

وتكتمل تجربة التكنولوجيا المتطورة بوسادات الشحن اللاسلكية ومقابض الأبواب الإلكترونية، بينما يشير مستشعر Lidar المثبت على السقف إلى قدرات القيادة الذاتية المتقدمة.

رغم أن التركيز كان على التصميم الداخلي، إلا أن الصور المسربة كشفت عن مظهر خارجي أنيق. وتأتي Yu7 بمقابض أبواب مخفية، وفتحة سقف بانورامية، وإضاءة خلفية شفافة على شكل حرف U، وجناح نشط لتعزيز الديناميكية الهوائية.

من المقرر إطلاق Yu7 في يونيو 2025، بسعر يبدأ من حوالي 250,000 يوان (نحو 30,800 يورو). وتشير التوقعات إلى أنها ستعتمد على نظام دفع كلي ثنائي المحركات، بالإضافة إلى بنية كهربائية بقوة 800 فولت لدعم الشحن السريع ومدى قيادة يتجاوز 700 كم.

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