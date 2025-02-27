تكنولوجيا:  أمازون تكشف عن أليكسا+، الجيل الجديد من المساعد الذكي بتقنية الذكاء الاصطناعي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لمساعدة العملاء على إتمام مهامهم بسلاسة أكبر، كشفت اليوم أمازون عن أليكسا+، الجيل الجديد من المساعد الذكي بتقنية الذكاء الاصطناعي. توظّف النسخة المطورة عدة تقنيات تدمج ما بين البنية المتطورة ونماذج اللغة الكبيرة مع العديد من الخدمات والقدرات، لتقدم أداءً غير مسبوق من أليكسا.

تتوفر أليكسا+ للعملاء باللغة الإنجليزية وللمقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية فقط في البداية، وستتوفر لاحًا لجميع الدول التي تتوفر فيها أليكسا حاليًا. تعمل فرقنا الموجودة حول العالم المكونة من العلماء والمهندسين على توفير هذه التجربة محليًا.

ملخص حول التحديثات:

تمتلك أليكسا+ قدرات أفضل للحوار فهي أكثر ذكاءً وتخصيصًا وقابلة على إنجاز المهام بإتقان. فلها قدرات استباقية وشخصية مميزة، ويتحسن أدائها كلما تفاعلت معها أكثر.

أصبح التحدث مع أليكسا+ أكثر سلاسة وبديهية، لذلك لم تعد بحاجة إلى استخدام عبارات محددة لطلب الأوامر من أليكسا.

تتكامل أليكسا+ بسلاسة مع عشرات الآلاف من الخدمات والأجهزة التي تستخدمها في حياة العملاء اليومية في الولايات المتحدة، تشمل هذه GrubHub، وOpenTable، وTicketmaster، وYelp، وThumbtack، وVagaro، وFodor’s، وTripAdvisor، وAmazon، وWhole Foods Market، وUber، وSpotify، وApple Music، وPandora، وNetflix، وDisney+، وHulu، وMax، وأجهزة المنزل الذكي من شركات مثل Philips Hue، وRoborock، وLutron؛ والمزيد.

تستخدم أليكسا+ الأجهزة والسياق والمعرفة لإنشاء تجربة منزل ذكي بديهية. يمكنك التحكم في أجهزة ذكية متعددة بطلب واحد، وإنشاء روتينات لأليكسا بالكامل عن طريق الأوامر الصوتية، وستستنتج أليكسا ما تقصده حتى بدون الحاجة لاستعمال عبارات محددة مسبقًا – مثل ضبط درجة الحرارة على منظم الحرارة الذكي الخاص بك عندما تقول إنك تشعر بالبرد، أو تعتيم الأضواء عندما تقول إنها ساطعة جدًا.

تستمر أليكسا+ أيضًا بتقديم المزايا التي يعرفها العملاء ويحبونها اليوم، ولكن بشكل أفضل – يمكن تشغيل الموسيقى باستخدام Amazon وSpotify وغيرها، وأيضًا التحدث مع أليكسا+ حول الفنانين المفضلين وألبوماتهم الكاملة. يمكن تشغيل الأفلام والبرامج التلفزيونية المفضلة، بالإضافة لطرح أسئلة حول شخصيات محددة، والأفلام، والحلقات، والموسيقى التصويرية، وحتى الانتقال إلى مشهد معين عبر الأوامر الصوتية.

تمثّل أليكسا+ قفزة نوعية في قطّاع “المساعد الذكي بتقنية الذكاء الاصطناعي”، مع خطط لإطلاق المزيد من القدرات والخدمات والأجهزة في المستقبل.